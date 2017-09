Les résultats de la 23ème édition du marathon des écluses de Mayenne à Laval

La course s'est déroulée ce dimanche 24 septembre en partenariat avec France Bleu Mayenne.

Chez les femmes, c'est Magali Goujeon, de l'US Lavalloise, qui a remporté le marathon en 3h 06 minutes et 40 secondes. C'est la 3ème fois qu'elle s'impose dans cette course sur le chemin de halage entre les villes de Mayenne et Laval. Chez les hommes, victoire de Teddy Bescançon, du club de Rambouillet (Yvelines), en 2h 29 minutes et 41 secondes.

Alban Chorin vainqueur du 10km © Radio France

Sur le 10 km, à noter la superbe performance du Lavallois Alban Chorin qui gagne pour la 12ème fois cette épreuve en 32 minutes. Et chez les femmes, sur cette même distance, victoire de la Sarthoise Charlène Etoile en 37 minutes.