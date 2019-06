A La Poste d'Amboise, les retards du centre de tri exaspèrent les clients

Si la grève qui touchait le centre de tri d'Amboise s'est arrêtée il y a presque un mois, les retards de livraison de colis et de courriers sont toujours d'actualité. Certains clients se plaignent de délais dépassés de plusieurs mois et menacent de porter plainte contre La Poste.

Amboise, France

Suite à la grève qui avait touché le centre de tri d'Amboise début mai, les retards de livraison continuent d'impacter au minimum une vingtaine d'usagers. C'est le cas notamment de Guillaume Duval : _"_Ce qui est un peu choquant, c'est que l'on nous mène en bateau. La Poste m'explique que c'est un problème de réexpédition, alors qu'une notification m'avait informé début avril que mon colis se trouvait au centre de tri d'Amboise. Ensuite, on m'a dit que mon colis était reparti en Chine et qu'il fallait que je négocie avec l'expéditeur. Sauf que l'expéditeur m'explique que mon colis se trouve au centre de tri de La Poste."

Guillaume Duval, comme bon nombre de clients de La Poste, est passablement énervé par ces retards et leurs justifications. Cet habitant d'Azay-sur-cher était censé recevoir un colis au début du mois d'avril, date à laquelle il est arrivé au centre de tri postal d'Amboise. Comme d'autres, il peste contre la direction et menace de porter plainte, comme d'autres usagers : "Porter plainte est une bonne idée. Si on est beaucoup à le faire, je pense que la police nous prendra au sérieux. _C'est à la direction de faire face à ces problèmes._"

Aujourd'hui, il l'attend encore son paquet. Au moins une vingtaines de personnes sont concernées par le même problème, alors que la grève qui avait touché ce centre s'est terminée au début du mois de mai.

La grève à Amboise avait duré deux semaines

Pour rappel, les employés s'étaient mis en grève du 23 avril au 7 mai 2019 pour protester contre la nouvelle organisation du travail au centre de tri, avec une séparation de l'activité tri et distribution. Cette grève avait entraîné de nombreux retards dans la livraison de courrier et de colis. La Poste s'était donné jusque fin juin pour écouler les stocks restés dans le centre.

Du côté de la direction de la Poste d'Indre-et-Loire, elle restait injoignable ce mardi.

Arnaud Roszak