Les retards sur la ligne POLT sont entraînés par le gel

Depuis plusieurs jours, les trains sur le POLT accumulent les retards en tout début de matinée. Samedi 18 décembre, par exemple, des retards allant de 1h40 à plus de 3h20 ont été annoncés pour le train qui devait passer à Brive à 9h58. La raison principale ? Le givre qui se forme sur la caténaire et que les trains n'arrivent pas à briser sur leur passage.

Pourtant tout aurait dû être beaucoup plus simple, cet hiver. SNCF Réseau expérimente un nouveau procédé : la pulvérisation d'un produit lubrifiant et hydrophobe, qui empêche (en théorie) l'eau de givrer sur la caténaire. Mais en réalité, c'est plus compliqué, la SNCF constate que la caténaire se glace toujours au petit matin.

Produit défectueux ou erreur humaine ?

Le produit étant toujours en expérimentation, SNCF Réseau ne sait pas s'il s'agit d'un défaut du produit ou d'une erreur humaine.

Aujourd'hui, la SNCF n'a que deux solutions : soit faire circuler un train racleur (qui agit comme un brise-glace) devant chaque train voyageur ; soit regrouper tous les départs après un seul passage du train racleur (et ainsi entraîner des retards allant de 30 minutes à 2 heures). Par manque de moyens matériels et humains, la société a choisi la seconde solution.

La CGT cheminot regrette que ce choix soit "guidé par le coût de l'opération" qui, selon eux, est directement lié à la séparation des activités en plusieurs sociétés. Franck Arrivé, délégué CGT de Corrèze, estime que les retards se répéteront à chaque matin givré.