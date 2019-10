Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de colère dans les rues d'Avignon, ce mardi 8 octobre. Plusieurs centaines de manifestants étaient présent pour crier leur mécontentement à propos de la réforme des retraites et de la prise en charge de la dépendance.

Au moins 300 personnes dans la rue à Avignon pour sauver les retraites et le système de santé

Manifestation contre la réforme des retraites et de la prise en charge de la dépendance, Avignon.

Avignon, France

Retraités, personnels des hôpitaux et EHPAD ont répondu à l'appel de protestation lancé par les syndicats FO, CGT, UNSA ou encore Retraités Fonction Publique. "Annulation de la hausse de la CSG et du gel des pensions" c'est ce qui est inscrit sur la banderole intersyndicale en tête de file. La manifestation est partie de la Cité Administrative à 10h30 pour terminer devant la mairie à Avignon, place de l'Horloge, ce mardi 8 octobre. Entre 300 personnes (selon les forces de l'ordre) et 480 personnes (selon les syndicats) étaient présents.

Réforme des retraites, réforme de la prise en charge de la dépendance, embauche immédiate de 40 000 personnes dans les EHPAD et des soins à domicile, ce sont quelques unes des six revendications de l'intersyndicale. Si les retraités se battent pour leur pension, ils sont aussi mobilisés pour les retraités de demain qui risquent de voir rallonger leur durée de cotisation ainsi que l'âge de départ à la retraite.

La durée de cotisation, actuellement de 42 ans qui devait passer à 43 ans en 2035 avec la réforme Touraine, risque d'être allongée plus tôt que prévu. Le départ à la retraite lui, devrait être décalé d’un an d'ici 2025.

Une nouvelle mobilisation est déjà prévue. Retraités et employés de la fonction publique sont appelés à la grève le 5 décembre prochain.