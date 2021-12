Les retraités appelés à manifester à Paris ce jeudi

Neuf organisations syndicales et associatives de retraités appellent à un rassemblement national à Paris ce jeudi pour demander notamment une augmentation des retraites et des pensions.

Les retraités sont appelés à manifester à Paris ce jeudi 2 décembre. Neuf organisations syndicales et associatives de retraités, la CGT, la CFTC, la CFE-CGC, FSU, Solidaires retraités, RFP, LSR, Ensemble et solidaires et l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière (UCR FO) leur ont donnés rendez-vous sur la place Denfert Rochereau à 13h30 pour défiler jusqu'à l'esplanade des Invalides.

Parmi leurs revendications notamment, une augmentation des retraites et des pensions pour "compenser le pouvoir d’achat perdu au fil des ans", indique Force Ouvrière. "En un an, les prix ont augmenté de 1,9 % alors que les retraites de base n'ont augmenté que de 0,4 % et les complémentaires de 1 %", dénonce la CGT. "Depuis 2014, les retraités ont perdu entre 10 et 12 % de pouvoir d'achat, soit un mois de pension par an." Le syndicat estime que l'augmentation des retraites et des pensions devrait être "proportionnelle à l'évolution du salaire moyen" et qu'"aucune retraite ne devrait être inférieure au Smic", soit 1.258 euros net pour quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine.

Parmi les autres revendications de cette manifestation, la "défense et l’amélioration de notre Sécurité sociale au niveau santé et retraite", "le développement des Services publics de proximité" et la "défense des libertés individuelles et collectives".