Les retraités appellent à manifester pour leurs droits le 31 mars

Malgré la crise sanitaire, ils se mobilisent pour demander une revalorisation de leur retraite, insuffisante selon eux pour couvrir toutes les hausses de prix (gaz, électricité, carburant, courses...). Ils appellent jeunes et moins jeunes à se réunir le 31 mars.

Ils se battent pour leur retraite et leur pouvoir d'achat. L'ensemble des organisations syndicales lancent un appel à manifester le 31 mars. Les retraités dénoncent l'écart qui se creuse entre leur retraite et le prix de la vie. "Le prix de l'essence a augmenté, le gaz aussi, tout comme l'électricité et le panier moyen de courses. En moyenne, un retraité touche 1 300 €, mais beaucoup ne gagnent même pas le minimum vieillesse. Les retraités ne sont pas riches." s'exclame Daniel Coespel, représentant de la CFDT. Ils demandent donc une revalorisation de leur retraite de 300 euros ou à défaut un retour à l’indexation du montant des retraites sur les salaires des actifs.

D'autres revendications ont été mentionnées par les délégations syndicales, comme un accès aux soins sans barrières d'âge. Ils gardent en souvenir cette interdiction d'accéder aux services des urgences lors du premier confinement, en raison de leur âge et se sentent mis à l'écart. Ils réclament aussi une meilleure organisation autour de la vaccination : ils sont encore trop nombreux à ne pas réussir à obtenir un rendez-vous.

Les neufs syndicats donnent rendez-vous le 31 mars à 10h30 aux Manchois. La mobilisation restera statique et se tiendra boulevard Schumann devant la permanence de la députée LREM, Sonia Krimi.