Les retraités de Dordogne dans la rue pour leur pouvoir d'achat

Les retraités périgourdins sont dans la rue ce vendredi 1er octobre. Ils demandent une augmentation de leurs pensions et un système de santé plus efficace.

Ils veulent "bien vivre" leurs retraites et vont l'exiger demain dans la rue. Les retraités de Dordogne manifestent ce vendredi 1er octobre à l'appel d'une intersyndicale composée de la CGT, Force Ouvrière, la CFTC ou encore de la FSU. Ils demandent notamment une augmentation des retraites, un système de santé plus efficace et un service public plus fort. Deux cortèges sont prévus : un à Périgueux dès 10h30 devant la préfecture de la Dordogne, l'autre à Bergerac à 10h place Gambetta.

"Tout augmente sauf nos pensions"

Les retraités en ont ras-le-bol. Les prix augmentent "de 1,6%" mais pas leurs pensions. Il faut "augmenter les retraites et pensions en les indexant sur l'évolution du salaire moyen" demandent-ils dans leur appel à manifestation. Ils exigent qu'aucune retraite ne soit inférieure au SMIC.

"La création de vrais centres de santé"

Autre revendication : un système de santé plus efficace et un service public digne de ce nom. Pour Jean-Louis Bagault, président de l'union des retraités Force Ouvrière en Dordogne, il y a urgence : "nous sommes en zone rurale, beaucoup de retraités vivent isolés. Cela devient plus compliqué pour trouver un médecin. Nous demandons la création de vrais centres de santé".