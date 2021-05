Les retraités de la Dordogne se plaignent du nouveau système de collecte des déchets

Les retraités Force Ouvrière se rallient aux protestations contre la "redevance incitative" sur les poubelles. Le Syndicat départemental des ordures ménagères (SMD3) a repoussé son nouveau système à 2022 mais il maintient l'essentiel : d'abord la disparition progressive du ramassage devant votre porte et ensuite une facture calculée sur le nombre de fois où vous irez jeter vos sacs dans le container. L'objectif est de nous inciter à trier et à composter davantage pour réduire les "poubelles noires".

La CGT a déjà dénoncé cette réforme et Force Ouvrière s'engage dans le combat. "C'est une immense majorité de retraités qui se retrouvent face à des situations compliquées quand ils doivent utiliser ses Points d'apport volontaires" explique Jean-Louis Bagault, le représentant des retraités FO. "On a moins de force, soulever les objets lourds c'est plus difficile, lever en hauteur ça devient impossible".

Pour le moment, la nouvelle tarification est testée sur les secteurs de Montpon, Mussidan et Belvès. Elle doit s'appliquer au 1er janvier prochain sur l'agglomération de Bergerac, le Grand Périgueux et le Nord du département et un an plus tard (le 1er janvier 2023) dans le Périgord Noir.