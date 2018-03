Poitiers

A Poitiers, le cortège est parti de la place Coïmbra dans le quartier des Couronneries. Un cortège gonflé par l'arrivée de plusieurs centaines d'étudiants et lycéens. Au total un bon millier de manifestants qui ont bravé la pluie et défilé pendant plus d'une heure. Tous unanimes pour dénoncer la hausse de 1,7% de la CSG : "c'est 70 euros de moins par mois pour moi" dit cet ancien cheminot. "70 euros, c'est une bonne semaine de course"

"J'ai la haine"

Des fins de mois difficiles pour certains. "De l'argent en moins pour nos enfants" ajoute ce couple de retraité qui évalue à 840 euros par an la perte sèche liée à cette hausse de la contribution sociale généralisée. "Et puis nous aussi on a nos pauvres", se désole Madeleine. Cet ancienne commerçante qui manifeste pour la première fois de sa vie est plus qu'en colère. "J'ai la haine contre Macron" dit-elle.