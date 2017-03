Les retraités gardois mobilisés pour leur pouvoir d'achat

Les retraités sont appelés à se mobiliser pour leur pouvoir d'achat ce jeudi dans le Gard et partout en France à l'appel de neuf syndicats. Des manifestations sont prévues à Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze.

Neuf syndicats (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR-CFECGC, SFR-FSU, UNIR-Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble; solidaires-UNRPA) appellent les retraités à se mobiliser ce jeudi pour "l'amélioration de leurs conditions de vie." En tête des revendications, le pouvoir d'achat, jugé trop faible.

"Je suis un retraité de la fonction publique catégorie A donc j'ai une retraite qui me permet de vivre correctement " détaille Eric Michel, du SNES-FSU-Retraité "mais la pension moyenne est de 1.300 euros brut et 80% des retraités ne touchent pas plus de 800 euros".

Pas plus de 800 euros de pension

Un scandale pour Eric Michel " je pense qu'il y a véritablement un mépris ou à minima de l’indifférence pour les retraités". Les plus modestes ont bénéficié d'un coup de fiscal en janvier et une augmentation de 0,6 % des pensions est attendue en octobre 2017 si le retour de l'inflation est bien au rendez-vous. Une maigre consolation pour les syndicats.

A Nîmes, ils ont fixé rendez-vous aux manifestants à 11h devant la préfecture. Des rassemblements sont aussi prévus à la même heure devant la sous-préfecture d'Alès et la poste de Bagnols-sur-Cèze.