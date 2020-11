Les retraités rassemblés à Auxerre contre la perte de leur pouvoir d'achat

Les retraités demandent une prime immédiate de 100 euros et une revalorisation des pensions. Ils étaient une vingtaine hier en fin de matinée dans le centre ville d'Auxerre, place Charles-Surrugue, à l'appel des syndicats. Des retraités qui dénoncent une perte de 5,5% de leur pouvoir d'achat depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence. Parmi eux, Aline, une retraitée auxerroise. "J'ai une pension de 1700 euros par mois, je ne me plains pas. Mais tout ceux qui étaient payés au SMIC, ils ont des retraites qui ne sont même pas des retraites. Rien que de payer un loyer, c'est compliqué."

Patrick Salles porte parole de la CGT retraités dans l'Yonne © Radio France - Damien Robine

"Bientôt les retraités ne pourront plus aider leurs enfants et leurs petits enfants" - Patrick Salles, syndicat CGT

Des difficultés de plus en plus visibles. On retrouve aujourd'hui de nombreux retraités aux restos du cœurs selon les associations. C'est très inquiétant et pas seulement pour eux explique Patrick Salles , du syndicat retraités CGT. " Dans les familles c'est souvent les retraités , les grands parents , qui aident les enfants et les petits enfants. Une fois qu'on aura ponctionné à nouveau les retraités, il n'y aura plus personne pour aider les jeunes."

Le reportage de Damien Robine Copier

"Il faut qu'Emmanuel Macron arrête de mépriser les retraités" - Patrick Salles

Des retraités, qui sont les principales victimes de l'épidémie de Covid-19, demandent aussi davantage de moyens pour l'hôpital, en lits et en personnels. Des revendications qu'ils aimeraient faire remonter jusqu'à Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois qu'ils sollicitent le président de la république. Sans succès déplore Patrick Salles. "Il nous ignore complètement. Il faut qu'il arrête de mépriser les retraités comme il le fait depuis son arrivée."