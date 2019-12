Les Réveillons de la Solidarité : une occasion de créer du lien social et lutter contre la solitude

Gironde, France

Selon l’enquête nationale Solitudes 2019, plus d'1 Français sur 10 est en situation d’isolement. Pour ces personnes, les fêtes de fin d’année, plutôt synonymes de partage et de convivialité, peuvent être une période particulièrement difficile à vivre. Afin d’aider ces personnes vulnérables et isolées à retisser du lien, la Fondation de France soutient, cette année encore, 150 Réveillons de la Solidarité à travers la France.

Les Réveillons de la Solidarité soutenus par la Fondation de France ont tous en commun : d’être organisés par des associations de quartier qui accompagnent tout au long de l’année des personnes seules et/ou en difficulté ; d’associer étroitement ces personnes à l’organisation de cet événement ; d’être ouverts à d’autres publics, et ainsi par leur mixité, de favoriser les rencontres et les échanges entre des personnes qui peuvent se côtoyer au quotidien sans jamais se parler.

Chaque année la particularité de ces réveillons de la solidarité, est de faire participer les personnes en difficulté, Béatrice Bausse est Déléguée générale Sud Ouest pour la Fondation de France.

13 initiatives sont menées en Gironde, en Charente, Charente-Maritime, Landes, Pyrénées-Atlantiques, dans le Tarn et-Garonne et en Haute-Garonne. Pour la Gironde :

Au Pôle social Ravezies : vendredi 20 décembre (après-midi et soirée) Bordeaux (33 – Gironde) Regroupant 3 associations : le diaconat de Bordeaux, la Halte 33 et les Restos du cœur, le pôle social Ravezies propose une nouvelle édition du projet « 1,2,3 Noël » qui se déroulera en deux temps. D’abord du 16 au 20 décembre, une quinzaine de personnes accueillies participeront à la création d’une pièce de théâtre afin d’apprendre à se connaître et de rompre l’isolement. Puis le vendredi 20 décembre, une centaine de personnes sont attendues pour une après-midi ponctuée d'ateliers de cuisine du monde, d'un ciné-débat, d'une kermesse, de la distribution de cadeaux pour les enfants. En fin de journée, les participants pourront profiter des activités musicales proposées par l'association Ricochet Sonore avant de se retrouver autour d'un repas et d’assister à la représentation de la pièce de théâtre. Ce projet a pour objectifs de renforcer les liens entre les différents publics et les salariés, de favoriser des passerelles avec les acteurs du quartier, et de rompre l'isolement des personnes accueillies.

La Chataigneraie : mardi 31 décembre (soirée) Pessac (33 – Gironde) Le collectif d'habitants des Globe Trotteurs intégré à l'association la Chataigneraie de Pessac souhaite organiser pour la première fois le réveillon. « Musique en couleurs », tel sera le thème de la soirée qui se déroulera le soir du 31 décembre. La centaine de participants est engagée dans l'organisation : ateliers cuisine pour les entrées, confection du dessert chez soi ou au centre social. Une équipe de médiateurs avec les jeunes du quartier interviendra pour permettre à tous de vivre ensemble.

La Ruche - Espace de Vie Sociale du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles : mardi 31 décembre (soirée) Saint-Médard-en-Jalles (33 – Gironde) Organisé par des adhérents de la Ruche, par des personnes orientées par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) mais aussi par le les associations caritatives du territoire ce réveillon accueillera près de 80 personnes seules ou en situation de précarité. Accompagnés par les bénévoles de la Ruche, les participants sont associés au choix des animations, du menu et des décorations à l'occasion de réunions puis d'ateliers de préparation. Une façon de créer une véritable dynamique de groupe et de lutter contre l'isolement social. En janvier, ils seront conviés à une réunion bilan et à d'autres moments conviviaux. Ce réveillon solidaire est porté par les associations du territoire.

Retour sur l'organisation de ce Réveillon solidaire proposé par La Ruche à St Médard en Jalles avec Catherine Voisin co-présidente et responsable de l'association, véritable espace de vie sociale du centre ville de St Médard en Jalles.

Les Champs du possible : vendredi 3 janvier (soirée) Braud Saint Louis (33 – Gironde) Fort du succès rencontré l’année dernière avec le réveillon solidaire organisé à Etauliers, (sous la direction de l'association Oxygène) l’association Les Champs du possible, en collaboration avec le CIAS de la Communauté de Communes a souhaité réitérer l'expérience de la rencontre, du partage et de la convivialité. Pour cette nouvelle édition, une centaine de participants sont attendus à Braud Saint Louis (afin de proposer un roulement de la manifestation et une accessibilité des adhérents et habitants) pour un repas festif sera accompagné d'animations théâtralisées et d'initiation aux danses de salon.

Fondation de France Sud-Ouest se trouve : 29, rue Esprit des Lois - 33000 Bordeaux - Tél : 05 56 52 03 07