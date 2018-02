Certains riverains du quartier de la gare à Bordeaux se mobilisent à nouveau, contre un projet d'une tour de 90 logements étudiants, de 61 mètres de haut et 19 étages, programmée dans la rue Saget. Un deuxième permis de construire a été déposé, par la société Nacarat en mairie de Bordeaux, alors que le premier avait été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux puis le Conseil d'Etat, en 2016 et fin 2017.

"Notre parole et celle de la justice ne valent rien ?"

Le "collectif St Jean" pensait être tranquille après la double décision de justice, motivée une question de sécurité et de lutte contre les incendies. Le répit aura été de courte durée. La mobilisation repart de plus belle. Dix habitants du quartier et l'association viennent d'adresser des recours gracieux au maire Alain Juppé, pour lui demander d'annuler ce nouveau permis de construire. Ils n'excluent pas d'engager une nouvelle action en justice. Ce que reproche Sarah la présidente du collectif St Jean, c'est la méthode : pas de concertation, y compris depuis la décision du Conseil d'Etat. "On a le sentiment que notre parole et celle du Conseil d'Etat, ne valent rien".

"Une parcelle minuscule, alors pourquoi pas un jardin?"

Autre argument avancé par Jean-Luc, qui vit dans une échoppe à quelques mètres de la future tour : "la ville n'est pas obligée de faire des choses monstrueuses. On est déjà riche d'immeubles de grande taille dans le secteur. Et en plus, des barres ont été détruites il y a dix ans ici, alors pourquoi en refaire ? D'autant qu'il n'y a pas de parkings prévus, et que ça va encore plus le bazar pour se garer!". "Ils ont essayé de rendre ce quartier chaleureux et ils vont tout mettre par terre avec ce projet, qui va, en plus, déprécier nos biens", en collant un autre immeuble à trois autres très proches, renchérit Sarah, propriétaire d'un appartement avec vue sur la future tour de 19 étages, depuis son balcon. "Pourquoi ne pas faire plutôt une crèche ou un espace vert sur cette petite parcelle ?". Les

Un projet global pour le quartier St Jean répond la mairie

Les riverains y vont un peu fort selon l'adjointe à Bordeaux-Sud Emilie Kuziew, car "la tour est conforme au PLU" et que les projets pour valoriser le quartier sont légions : "les travaux de la place André Meunier vont démarrer en mars" et une concertation est également enclenchée "sur le réaménagement de la rue Eugène Le Roy".

Oui à la mutation du quartier mais sans la tour de la rue Saget répètent en boucle ces habitants déterminés à se faire entendre à nouveau.