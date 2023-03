Les riverains de Gragnague se mobilisent contre une usine à goudron

Sur les clôtures des maisons, partout dans la commune, on peut voir de grandes pancartes : "Non à l'usine à goudron !" Dans les commerces aussi : à la boulangerie, chez le coiffeur, des tracts ont été déposés par le collectif de riverains "Non à l'usine à goudron".

Le collectif s'est constitué début mars, aujourd'hui une cinquantaine de foyers en font partie et s'opposent à l'installation de cette usine mobile. La plupart des adhérents sont des parents d'élèves, inquiets pour la santé de leurs enfants.

Le terrain de l'usine mobile est à un peu plus d'un kilomètre à peine à vol d'oiseaux de l'école et du nouveau lycée ouvert en septembre 2022. Devant le portail de l'école primaire, Pauline, une Gragnagaise et mère de trois enfants est inquiète : "l'entreprise en charge des travaux nous dit qu'il n'y a pas de dangers mais je ne les crois pas."

"C'est comme si on jetait une bombe atomique à un kilomètre"

Comme Pauline, Imrène, mère de famille, partage cette inquiétude : "Mon frère vit ici, mes parents aussi. Je viens régulièrement chez eux avec mon bébé. Ils se sont installés ici pour être à la campagne tranquille et là, c'est comme si on jetait une bombe atomique à un kilomètre."

Les maisons les plus proches du terrain de l'usine sont dans le lotissement des Tuileries. Au total, près de 120 maisons ont été construites ces dernières années à proximité de ce terrain. Teddy habite dans l'une d'elles avec sa famille, il ne sait pas quoi penser du projet : "Je suis très partagé" lâche-t-il d'abord dans un soupir avant d'embrayer : "J'utilise l'autoroute tous les jours pour aller au travail, comme mon épouse. C'est vraiment très pratique, mais en même temps on n'a conscience qu'une unité de production de goudron à côté de chez nous, ce n'est pas idéal. J'ai des enfants en bas âge."

Et si le projet provoque, une levée de bouclier cette fois, ce n'est pas la première fois qu'une usine de ce type est installée sur la commune. Depuis la création de l'A68 au début des années 1990, l'usine a été installée trois fois temporairement à Gragnague pour refaire la chaussée de l'autoroute. L'usine a été installée en effet en 1993, en 2001 et en 2012.

Mais la commune s'est étendue depuis, les habitations se sont rapprochées du terrain comme l'explique le maire de la commune, Daniel Calas : "il y a quelques années, le lotissement n'était pas si grand, les maisons n'étaient pas si proches du terrain de l'usine."

Consultation publique jusqu'au 20 mars

Surtout, la mairie espérait ne plus jamais avoir à accueillir cette usine : "Jai fait modifier le plan local d'urbanisme il y a quelques années et j'avais pris une interdiction par la même occasion des installations classées ICPE. À l'époque, cela m'avait permis d'empêcher la construction d'une centrale à béton et aujourd'hui normalement, cela devrait nous permettre d'interdire l'usine à goudron."

Mais Vinci se doit d'entretenir ses autoroutes et le moment est venu de rafraichir la portion entre Toulouse et Gémil. Eurovia, qui appartient au groupe Vinci et est chargé de la rénovation, a adressé une demande d'autorisation à la préfecture de la Haute-Garonne. Cette dernière a lancée une consultation publique jusqu'au 20 mars prochain. C'est le préfet qui décidera de publier ou non un arrêté favorable à l'installation de l'usine.

Le groupe Vinci, de son côté, assure que l'usine, si elle est installée à Gragnague, sera bien temporaire et démontée à la fin des travaux c'est-à-dire en août 2023.