Hautot-le-Vatois, France

Le collectif de riverains de l'aérodrome d'Yvetot monte au créneau contre les nuisances sonores. D'après lui, depuis cinq ans, les week-ends à Hautot-le-Vartois sont rythmés par le bruit des moteurs des avions de voltige. S'ajoute maintenant, depuis un léger incident qui a forcé l'un d'eux à faire une escale brutale dans une exploitation agricole, l'inquiétude d'un accident potentiel sur une habitation voisine.

"On est ici à la campagne pour vivre au calme"

Les beaux jours arrivent et à cause du bruit, Dany Bideau ne peut en profiter. "C'est insupportable le week-end, pendant des heures, ce bruit incessant des avions de voltige qui montent, qui descendent", explique-t-il soutenu par sa femme Chantal qui opine du chef : "J'ai souvent des migraines et avec ce bruit, c'est encore pire (...) on est ici à la campagne pour vivre au calme".

E, juin, le moteur d'un avion de voltige aurait cassé en vol et les pilotes n'ont eu le choix de faire une escale urgente dans le champs de blé de l'exploitation de Pierre Montville, un agriculteur. "Je n'étais pas là, mais ça ne m'étonne pas : depuis des années, je fais tout pour me faire entendre, de la direction générale de l'aviation civile à la préfecture, en vain".

L'aéroclub d'Yvetot "dans les clous"

De son côté, Stéphane Canu, gérant de l'aérodrome basé précisément à Baons-le-Comte, ne comprend pas les accusations des habitants. "Certes, le bruit porte un peu, mais on reste dans le cadre de l'aérodrome. Pas de voltige le soir et en plus, il y a moins d'activité qu'avant", a souhaité répondre le chef pilote.

Il assure aussi que l'avion de voltige qui tourne le week-end est pourvu d'un silencieux.