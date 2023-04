Les riverains de l'aéroport d'Avignon veulent la fin des vols de voltige

C'est déjà une première étape : mettre tout le monde autour de la table. Une réunion de concertation au sujet des vols de voltige est organisée ce jeudi après-midi en préfecture de Vaucluse. Les riverains demande l'arrêt de cette activité. Ils dénoncent la fréquence des vols et le bruit. "Il y a près 300 vols par an, d'une durée de 15 minutes environ mais c'est très répétitif", détaille Yves-Marie Cardine.

Le président de l'association de défense des riverains de l'aéroport ne décolère pas sur France Bleu Vaucluse : "Nous demandons l'arrêt de la voltige sur l'aéroport d'Avignon parce que la voltige, qu'est-ce que c'est ? Est ce que c'est, comme on nous le dit, des vols de qui servent à former des pilotes ? Je ne le crois pas vraiment. Sur Avignon, il n'y a pas d'intérêt économique, de la voltige." Yves-Marie Cardine assure avoir le soutien d'un certain nombre de maires.

Un compromis gagnant-gagnant ?

Les professionnels veulent maintenir la pratique de la voltige qui fait vivre plusieurs entreprises. Dans ce débat, la direction de l'aéroport rappelle que des efforts ont déjà été faits avec une réduction du nombre de vols par an avec des horaires encadrés. Les pilotes n'ont pas le droit de voler en dehors de 10 heures à midi le matin et de 14 heures à 18 heures l'après midi et toute la semaine c'est à dire également le dimanche.

Sur la question du bruit, la direction de l'aéroport promet également une nouvelle étude pour mesurer précisément les nuisances sonores générées par l'aéroport. Elle devrait être réalisée d'ici la fin de l'année prochaine. "Ce qu'on souhaite simplement, c'est que les gens respectent les règles, c'est à dire qu'ils respectent les endroits qui ne doivent pas être survolés", ajoute Yve-Marie Cardine. Le président de l'Un-Adrac sera vigilant sur la question du bruit et de la pollution atmosphérique.