Les riverains de l'usine Ascometal d'Hagondange n'en peuvent plus du bruit

Beaucoup de discussions entre les riverains, les membres de la Dreal, et les représentants de la direction du site.

Hagondange, France

Ils étaient une cinquantaine à se retrouver non loin de l'usine Ascometal d'Hagondange. Ce lundi soir, la Dreal se rendait aux environs du site pour constater sur le terrain les nuisances sonores dont les habitants se plaignent, en compagnie de représentants de la direction. Selon les plaignants, qui ont recueilli environ 200 signatures sur trois pétitions différentes, cela fait deux ans que le bruit est devenu insupportable, notamment la nuit.

2h30 de confrontation

L'occasion pour tous ces habitants d'Hagondange, Marange-Silvange et Talange de parler à cœur ouvert auprès notamment de la direction d'Ascometal. Pendant plus de 2h30, les discussions ont été animées, entrecoupées par des déplacements sur différents points aux alentours de l'usine, pour constater les nuisances. Ces dernières étaient d'ailleurs, selon les riverains, moins fortes que ce que connaissent les environs habituellement. L'un d'eux enregistre 50 décibels, alors que selon Vincent, l'un des représentants du mouvement, on atteint régulièrement les 70 décibels, soit "un aspirateur qui fonctionne en continu", précise-t-il.

Des investissements

Au final, la direction d'Ascometal se justifie en mettant sur la table les 1 500 000 euros investis ces dernières années, notamment pour couvrir le plus possible le bruit. "On a investi sur la toiture, la façade, la ventilation pour aller bien au-delà des normes", explique Jean Gless, directeur du site d'Hagondange. Selon ce dernier, il s'agit surtout à l'heure actuelle d'identifier les sources persistantes de bruit pour les contrer au mieux. "Mais j'aimerais tout particulièrement trouver cette solution, car les témoignages des riverains sont poignants", poursuit-il.

Beaucoup de colère

Car il est vrai que sur place, les plaignants ont tenu à montrer leur état d'épuisement. L'une d'entre-eux pense même au pire tellement la fatigue est insoutenable. Le plus difficile a été cet été, au cours de plusieurs vagues de canicule. "On se retrouve à tout cloisonner sous 39 degrés, c'est insupportable", se désole Stéphanie, d'Hagondange. "Pour dire, je suis près de la voie ferrée. Et l'usine couvre le bruit des trains", poursuit Eric, de la cité Loucheur, à quelques centaines de mètres d'Ascometal. L'usine compte toutefois poursuivre à l'avenir les investissements pour régler cette situation. Mais les habitants souhaitent désormais avoir leur mot à dire.