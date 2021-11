Les riverains de la LGV Tours-Bordeaux s'impatientent pour la protection des nuisances

En 2019, deux ans après la mise en service de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, la ministre des transports avait promis un budget de 22 millions d'euros pour protéger les protections des habitations les plus impactées. Mais depuis rien ne bouge selon les associations de riverains.

François habite à 300 mètres de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Domicilié à Scorbé-Clairvaux, dans la Vienne à l'ouest de Châtellerault, il subit chaque jour les nuisances sonores des très nombreux trains. "Il y a aussi les vibrations, avec des tuiles qui bougent ou de la vaisselle, et puis aussi la vue...", explique-t-il. Comme lui, de très nombreux riverains de cette ligne attendent presque désespérément depuis 2017 des protections pour ces nuisances.

En 2019, la ministre des transports Elizabeth Borne promettait de débloquer un budget de 22 millions d'euros pour améliorer la protection des habitations. "Mais depuis cette date, rien n'a été décidé ni fait", explique Patrick Lantrès, le président du "Comité TGV Réaction Citoyenne", qui regroupe plusieurs associations de riverains. Il vient d'adresser ce mercredi un courrier à Fabienne Buccio, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.

Un processus qui prend beaucoup trop de temps...

Alors que la région Nouvelle-Aquitaine s'est dit prête à financer 5 millions sur les 22, la région Centre Val de Loire elle ne veut pas mettre la main à la poche. Des réunions départementales avec les pouvoirs publics et les riverains auraient du avoir lieu, mais la pandémie a retardé le processus. Mais cela n'explique pas tout selon Patrick Lantrès, qui s'interroge sur la volonté de l'Etat alors que sur la ligne LGV entre Rennes et Paris, mise en service la même année, ces réunions ont déjà eu lieu.

Et Patrick Lantrès n'est pas optimiste : "D'ici le 15 décembre avant les fêtes, il ne va pas y avoir de réunions, c'est trop court. Et puis après c'est la campagne présidentielle..." Il en appelle aux élus locaux pour espérer une avancée du dossier le plus rapidement possible.