Les riverains de Le Val-Larrey s'opposent à l'installation d'une usine de bitume

Les habitants de Le Val-Larrey, à côté de Semur-en-Auxois, se rassemblent pour dire "non" à l'installation d'une usine de bitume. Cette future structure, qui verra le jour sur une plateforme appartenant à la société d'autoroute APPR, permettra de produire de quoi rénover une centaine de kilomètres de chaussée. Les riverains se sont constitués en association, l'ADEPTA , pour s'opposer au projet. Ils se réunissent ce samedi 10 décembre pour en parler.

ⓘ Publicité

Une inquiétude pour l'environnement

Le principal cheval de bataille de l'association, c'est la préservation de l'environnement des lieux. "Il y a deux sujets d'inquiétude, explique Thibaud Delaunois, président d'ADEPTA. D'abord, l'impact sur l'eau, parce qu'on est à proximité de deux cours d'eau qui alimentent le lac de Pont, qui est une ressource d'eau potable locale pour au moins 70 communes."

loading

La deuxième crainte pour le collectif concerne la biodiversité autour du site. "C'est aussi un impact sur l'environnement plus local immédiat, avec des pâturages à proximité et des espèces protégées, renchérit le président. Ce sujet-là est pour l'instant passé totalement sous silence dans le cadre de la nouvelle demande qui a été déposée par APRR." Le collectif a lancé une pétition qui rassemble déjà plus de 14 000 signatures .

Une installation provisoire

La société APPR tente, de son côté, de rassurer les riverains. Elle assure que ce sera une installation éphémère. Cela veut dire qu'elle sera exploitée de quatre à six mois par an, pendant deux à trois ans. Pour bien comprendre, APRR possède un terrain sur la commune de Le Val-Larrey, une sorte de plateforme qui est pour l'instant vide. La société a obtenu un arrêté qui va lui permettre d'employer une entreprise qui s'installera sur cette plateforme et qui produira du bitume.

Et il en faut du bitume parce que tous les 10 à 15 ans, la société d'autoroutes doit refaire les chaussées de ses infrastructures. Il faut renouveler 50 kilomètres en amont de la commune de Le Val-Larrey, et 50 kilomètres en aval. En clair, une fois que les travaux seront terminés, l'usine s'évaporera. Mais pas sûr que l'argument suffise à rassurer les riverains, qui restent donc très inquiets des conséquences environnementales d'une telle installation.