Les riverains de Lidl à Lunel vont-ils retrouver leur tranquilité ?

Depuis des années, les riverains de la plateforme Lidl à Lunel (Hérault) subissent le bruit des camions frigorifiques. La direction de Lidl reconnaît enfin les nuisances et promet de les limiter.

Depuis des années une trentaine d' habitants du chemin des Oliviers et du chemin du Thym dans la ZAC près de la sortie de l'A9 à Lunel (Hérault) se plaignent du bruit que font les camions frigorifiques. Des camions qui viennent pour approvisionner en produits frais une soixantaine de magasins de la région (Hérault, Gard, Aveyron, Drôme, Ardèche)

"On se croirait dans un avion." Sandrine une riveraine de la plateforme

Un camion se présente au portail de la plateforme © Radio France - Sébastien Garnier

Le balai ne s'arrête que le dimanche. Le reste de la semaine il faut vivre avec de plus en plus de camions car l'activité est croissante, le jour et la nuit, raconte Sandrine Serre qui habite a 100 mètres de la plateforme. "On a l'impression d'être dans un avion, ça réveille les enfants la nuit, dans le jardin on ne s'entend pas, c'est insupportable."

Sandrine Serre montre le dossier constitué avec l'avocat des riverains © Radio France - Sébastien Garnier

L'année dernière, les riverains ont engagé un avocat, ils ont saisi la DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). Un médiateur pénal suit désormais le conflit.

Dépassement des normes sonores

Un expert a mesuré le bruit sur place: huit décibels le jour alors que la limite autorisée est de cinq, 10 décibels la nuit alors que le seuil maximum est à trois.

La direction de Lidl (qui ne souhaite pas parler à notre micro) le reconnait enfin après l'avoir longtemps contesté et promet de tout mettre en œuvre pour régler le problème.

Un mur anti-bruit pour 2018

Depuis quelques semaines elle a déjà demandé aux chauffeurs de ne pas laisser tourner les compresseurs des camions qui refroidissent le chargement :

"La direction nous demande de brancher nos frigos sur des prises de la plateforme ce qui fait beaucoup moins de bruit, témoigne Antoine, chauffeur. Mais pour nous, c'est de la manutention supplémentaire sachant que parfois on reste sur place à peine un quart d'heure, c'est une contrainte."

La direction de Lidl promet aussi de construire un mur anti-bruit et d'utiliser un quai de chargement de l'autre coté de la plateforme loin des riverains qui eux attendent de voir si les promesses seront tenues et les effets réels.

