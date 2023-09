Les riverains des Alizés à Martigues, inquiets de l'état de leur résidence

Après les punaises de lits, quartier des quatre vents à Martigues, et l'évacuation de deux immeubles et leur 150 résidents à la ZUP, une autre résidence est pointé du doigt. Aux "Alizés", une large fissure fend la façade de cet immeuble de quatre étages de haut en bas depuis plusieurs mois et ca n'est pas le seul motif d'inquiétude pour les habitants. Cafards, moisissure et surtout un gros sentiment d'abandon de la part de leur bailleur, "quand il pleut, c'est une vraie piscine dans les couloirs, l'eau passe même dans les interrupteurs" - Sylvie habitante des Alizés depuis plus de 25 ans.

ⓘ Publicité

Des fissures au plafond et au sol que me montre Sylvie © Radio France - Laurent Grolée

D'autres fissures d'apparence inquiétantes sont visibles dans les parties communes. Les portes de paliers ont été consolidées avec des montant métalliques dont certains sont déformés. " Dans les appartements, les locataires se plaignent des cafards ou de l'humidité.

"J'ai du mal à dormir, j'imagine que mon immeuble va s'effondrer" - Une locataire des Alizés

Un état de délabrement général qui inquiète les locataires de la résidence "les Alizès", quelques semaines après l'évacuation des 150 habitants de la ZUP voisine. Des résidents qui se sentent abandonnés par le bailleur social de la ville de Martigues la Semivim. "les charges augmentent, je paye 150 euros par mois, et rien n'est fait dans la résidence dans laquelle je vis depuis 25 ans est laissée à l'abandon" se plaint une habitante

Contacté à plusieurs reprises le jour de ce reportage, le numéro "d'astreinte" de la Semivim n'a jamais décroché.

De l'eau suinte des interrupteurs © Radio France - Laurent Grolée

loading