Les riverains des Valayans dénoncent les incivilités à répétition

Les habitants des Valayans ont exprimé leur exaspération ce week-end. Ils dénoncent les incivilités routières sur la départementale 16, la route qui relie Le Thor à Althen-des-Paluds et qui traverse le hameau. Les membres du collectif de la RD16 se sont à nouveau réunis ce samedi matin pour alerter sur la recrudescence des incivilités cet été et demander à l'État d'agir.

"On se réunit parce qu'on devait avoir un rendez-vous le 9 août avec le secrétaire général de la préfecture, mais il a annulé la veille et on n'a plus de nouvelles, explique Benoît Gros, coordinateur du collectif depuis une quinzaine d'années. Sauf que pendant l'été, ça a été apocalyptique, avec incivilités sur incivilités. On se demande si l'Etat et les élus attendent qu'il y ait une tragédie, un mort, pour prendre ce problème à bras-le-corps".

"Chacun se rejette la faute, et on n'arrive à rien"

Dominique habite en bordure de la route depuis une trentaine d'années et elle trouve aussi que la situation se détériore. "Quand on y arrive après une longue attente, on est doublés par des voitures qui roulent hors limitation, donc on a peur, explique-t-elle. Et il y a des incivilités : du bruit de moto et de voiture toute la nuit. Mais rien n'est fait. Les maires ne se sentent pas concernés et le département dit que c'est à la commune. Chacun se rejette la faute, et on n'arrive à rien".

Les voitures circulent en permanence, et parfois trop vite, dans le hameau. © Radio France - Adèle Bossard