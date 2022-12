Les riverains du futur palais des congrès de Nîmes déposent un recours

"Une aberration économique et écologique !" Le collectif de riverains du futur palais des congrès de Nîmes, qui doit être construit à la place de l'ancien parking de la CCI, entre les rues Porte de France, Alexandre Ducros et Jean Reboul, annonce qu'il va déposer un recours devant le tribunal administratif mi-décembre pour demander le retrait du permis de construire.

"À terme, ce sont tous les Nîmois qui vont payer la note", estime Alain Roure, membre du collectif. "C'est un projet qui était chiffré à 56 millions d'euros il y a cinq ans, explique-t-il. Avec la conjoncture actuelle, c'est un projet qui va se monter a minima à 80 millions d'euros. C'est complètement aberrant de construire un bloc de béton sur une si petite surface sans tenir compte de l'intérêt des riverains. Ce projet annihile tous les autres projets qui auraient dû voir le jour pendant les trois dernières années du mandat du maire." Selon lui, tous les palais des congrès construits en centre-ville sont aujourd'hui déficitaires.

"On ne pourra plus circuler"

Au-delà de cet aspect financier, les riverains estiment que c'est tout le quartier qui va pâtir du futur bâtiment. Notamment les personnes qui habitent dans l'immeuble de quatre étages de la rue Porte de France. "Imaginez-vous, on va avoir un mur en béton de près de 15 mètres de haut et 50 mètres de long devant nos fenêtres. Plus de vue, plus de soleil se désole Hélène de Robert, l'une des copropriétaires.

"Nos appartements risquent de perdre entre 20 et 25% de leur valeur, poursuit Hélène de Robert. On ne pourra plus non plus circuler puisque les rues Porte de France et Jean Reboul vont devenir piétonnes. On ne pourra accéder que par la rue Hôtel Dieu, ce qui va provoquer des embouteillages. Pire, aucun parking n'a été prévu pour le palais des congrès ainsi que les deux hôtels qui font partie du projet. Le parking de l'Esplanade est déjà saturé. Que vont faire les personnes qui vont venir au palais des congrès ?"

Un non-sens écologique

Alain Roure souligne aussi le non-sens écologique de ce projet. "Nîmes fait partie des villes les plus chaudes de France. La bétonisation du centre-ville ne peut pas être une réponse à l'indispensable lutte contre l'augmentation des températures dans notre ville. On aurait mieux fait de planter des arbres à la place*.*" Après avoir déposé, sans succès, un recours gracieux auprès de la mairie, le collectif a décidé de passer à la vitesse supérieure en saisissant la justice administrative. "Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout en espèrant avoir le soutien du plus grand nombre." Une pétition a également été lancée sur change.org.