Les riverains du quartier Carnot-Marceau à Limoges lancent une pétition contre le stationnement devenu payant

La zone de stationnement payant à Limoges s'est étendue le 1er juillet. Désormais, pour se garer aux abords de la gare SNCF des Bénédictins, celle des Charentes ainsi que dans le quartier Carnot-Marceau et celui des Coutures, il faudra payer. La décision a été votée lors du Conseil municipal le 7 avril dernier, qui n'est pas au goût de tous.

Les habitants et commerçants estiment ne pas comprendre cette mesure qui risque de faire chuter la fréquentation du quartier et des commerces. Thierry est le patron d'un hôtel, d'un bar et d'un tabac en face de la gare des Bénédictins et il observe déjà un changement dans les habitudes de ses clients : "Quand c'était gratuit, les clients s'arrêtaient plus longtemps dans mes commerces. Maintenant que c'est payant, certains ne viennent plus", autre impact pour Thierry, le taux de réservation qui chute "avoir des places gratuites dans la rue pour se garer, c'est un critère pour les clients. J'ai déjà eu des annulations de réservation et des clients qui me disent qu'ils iront ailleurs puisqu'on n'a plus ce service. Et puis, il faut que je change tout le site parce que nous avions mentionné la gratuité du stationnement dans nos annonces".

Mila, fait partie du collectif citoyen du quartier de la Gare des Bénédictins qui a lancé la pétition. Selon elle, la mairie n'a pas réussi à les convaincre des bienfaits d'une telle mesure : "On perd plus de 1400 places gratuites. Est-ce qu'on peut nous démontrer que la mise en place d'un stationnement payant a des impacts positifs sur un quartier ? C'est un coût financier supplémentaire pour les résidents qui parfois ont aussi un stationnement payant aux abords de leur travail. C'est une mesure précarisante pour le quartier alors que le coût de la vie augmente". Pour les salariés aussi le stationnement payant passe mal, c'est un abonnement supplémentaire à prendre : 42 € par mois.

Déjà près de 400 signatures ont été recueillies sur l'ensemble des pétitions du collectif du quartier de la Gare des Bénédictins, sans compter celles à retrouver dans les commerces en colère qui n'ont pas encore été comptabilisées.