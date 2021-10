Les riverains du quartier des jardins d'Eole s'opposent sur un projet d'accompagnement des toxicomanes

Trois semaines après l'évacuation des toxicomanes installés près du quartier des jardins d'Eole dans le 19e arrondissement, les riverains faisaient un point ce samedi à l'appel de la Confédération nationale du logement. Plusieurs associations et collectifs étaient invités à exposer leurs idées et projets. L'association Addictions France a présenté son projet d'une salle d'accompagnement pour femmes toxicomanes. Mais les réactions ont été vives.

Les échanges entre pro et anti salle d'accompagnement pour toxicomanes étaient tendus. © Radio France

Accompagner les toxicomanes pour réduire la violence

Dans la salle de l'école maternelle rue de Tanger, deux groupes se font face. A gauche, ceux qui s'opposent fermement au projet. A droite, ceux qui y voient une solution. D'autres dans la pièce sont simplement venus s'informer pour se faire un avis. Mais les échanges ont été rendus très compliqués par les réactions vives de chacun des partis. Le collectif Paris Anti-Crack, présent à l'événement s'est fait entendre bruyamment dès le début, coupant la parole aux intervenants venus présenter le projet.

Frederic Bladou, représentant de l'association Addictions France, est venu proposer son projet aux côtés d'Elisabeth Avril, médecin et directrice de l'association Gaïa : "Nous souhaitons discuter avec les habitants d'un projet de lieu de repos pour les femmes usagères de drogue, qui sont en grande précarité et en difficulté sociale. Nous voulons créer une passerelle vers le soin et la réinsertion des usagers. Nous comprenons les inquiétudes des riverains, c'est pour cela que nous échangeons avec eux aujourd'hui."

Une seule salle de ce type existe à Paris. Cette salle dite de consommation à moindre risque (SCMR) est située dans le quartier de Lariboisière, près de Gare du nord. Pascale vit dans ce quartier depuis 50 ans et a vu une nette amélioration depuis l'installation de la salle : "Quand la salle est arrivée, ce qui a changé, c'est que je pouvais désormais sortir de chez moi confiante. Régulièrement, il y avait des usagers qui se droguaient devant ma porte, maintenant je ne les vois plus. On en croise évidemment encore mais ce sont avant tout des êtres humains et depuis que la salle existe, ils sont devenus beaucoup moins agressifs, c'est une réalité."

"Pourquoi toujours choisir les quartiers populaires pour ce type de projet ?"

Pascale est donc venue soutenir le projet pour ce quartier. Mais une partie des habitants s'y oppose fermement comme Neyma, révoltée par le projet : _"Ce qu'ils veulent mettre en place, moi, j'appelle ça une salle de shoot où l'illégal devient légal. C'est assez incroyable." La riveraine ne comprend pas non plus le choix de ce quartier pour la salle : "Pourquoi est-ce que les quartiers populaires sont toujours choisis pour ce genre de projet ? Pourquoi les autres quartiers ne sont pas solidaires face à ce problème ? On pourrait très bien installer ces salles là dans le 7e, le 8e ou le 16e. Il n'y a pas de raison que nos enfants grandissent en voyant des toxicomanes au quotidien." _

L'opposition dénonce aussi le fait que parmi les associations invitées à la réunion, aucune ne fasse parti du camp adverse. Une femme d'une cinquantaine d'années prend le micro pour exprimer le fait de ne pas se sentir écoutée : "Nous avons l'impression que vous nous offrez un paquet dont on nous a laissé choisir le ruban. _Nous ne nous sentons pas reconnus en tant qu'habitants._" Applaudie par les détracteurs du projet, beaucoup regrettent que la parole ne leur soit pas plus souvent donnée.

La réunion est ponctuée d'insultes entre riverains, de disputes de micro et de larmes aux yeux qui font état de la situation de crispation dans le quartier. A tel point que la directrice de l'école finit par intervenir : "Vous êtes dans un endroit où nous apprenons tous les jours à des enfants à s'écouter et je trouve ça regrettable de voir que des adultes ne sont pas capables de le faire. Ceux qui n'y parviennent pas sont invités à partir." Une intervention qui ne calmera pas les cris et les interruptions, polarisés par les membres du collectif Paris Anti-Crack.

Un jeune riverain conclut : "C'est violent comme réunion, je ne pensais pas autant. Certains collectifs avaient prévenus qu'ils viendraient perturber le débat. Mais ça en devient stérile. J'ai envie de partir mais je reste par solidarité avec des collègues. Sinon, je ne serais déjà plus là." Le projet d'une salle d'accompagnement n'est qu'à l'état de projet mais divise déjà les habitants dont une partie a quitté le rassemblement face à la tournure de l'événement.