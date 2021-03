Les riverains et la maire s'opposent sur une zone d'aménagement à Sarrians

A Sarrians (Vaucluse), la maire Anne Marie Bardet assure que "si les études démontrent que c'est dangereux, le village d'artisans de la Gayère ne se fera pas". Pourtant les élus seront attendus avant le conseil municipal mardi par les associations Sarrians Environnement et France Nature Environnement pour les interpeller sur ce projet de Zone d'Activité à définir (ZAD) de la Gayère.

Près de 8,5 hectares de terres agricoles en zone inondable pourraient devenir une zone d'activité avec un village d'artisans. Les riverains s'inquiètent des risques d'inondations et du passage de nombreux poids-lourds au centre de la commune. France Nature environnement estime qu'il est dangereux de bétonner une telle superficie alors que des aménagements restent possibles sur une autre zone d'activité de Sarrians.

Pourquoi s'installer dans une zone inondable ?

Jean Claude Madaule de Sarrians Environnement sera devant la mairie pour interpeller les élus du conseil municipal. Cet habitant Zone d'Activité à définir (ZAD) de la Gayère "veut leur demander pourquoi il veulent s'installer dans une zone aussi dangereuse". Il rappelle qu'il a "été inondé six fois en trente ans".

Jean Claude Madaule veut aussi solliciter les élus sur l'accès à la future Zone d'Aménagement à Définir : "que vous arriviez d'Avignon, d'Orange ou de Carpentras, vous êtes obligés de traverser le cœur du village. Les habitants du cœur de Sarrians sont totalement opposés au projet de ZAD car ils sont déjà saturés par la circulation. Mettre cette zone artisanale en place sera encore pire".

Etude de faisabilité pour un village d'artisans

La maire Anne Marie Bardet explique que ce village d'artisans devrait permettre de créer des emplois et d'assurer le maintien des services publics dans la commune. Anne Marie Bardet explique que "si on ne fait pas ce village d'artisans, des entreprises vont quitter Sarrians. Trois sont déjà parties". La maire ajoute : "tous les jours j'ai des demandes d'entreprises qui veulent s'installer à Sarrians".

La maire de Sarrians souligne que "pour l'instant, on en est aux études de faisabilité et si les études démontrent que ce n'est possible, que c'est dangereux ou qu'il y a des problèmes, et bien, ca ne se fera pas. Il vaudrait mieux attendre que les études se fassent et qu'on travaille ensemble pour voir comment insérer de façon harmonieuse dans le paysage ce village d'artisans".

La zone d'aménagement à définir (ZAD) de la Gayère s'étend sur 8,5 hectare de terres agricoles à Sarrians © Radio France - Philippe Paupert