France Bleu Azur a voulu savoir qui sont les roms et pourquoi ils viennent en France, quitte à vivre dans la misère la plus totale.

Les roms sur la Côte d'Azur: voici en photos pourquoi ils viennent en France et pourquoi ils y restent

Qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi sont-ils ici et pourquoi restent-ils ?

Les Roms sont un mystère pour beaucoup. Nous les avons rencontrés. On les voit parfois mendier avec les enfants aux feux rouges, ou le soir fouiller dans les poubelles. Ils seraient environ 200 sur la Côte d'Azur selon l'association azuréenne Pralès.

On vit mieux ici qu'en Roumanie. Ici nous pouvons trouver de la nourriture dans les poubelles. En Roumanie elles sont vides

Vasil est le père de 4 enfants. Ils ont entre 8 ans et 6 mois. Le soir, ils dorment tous à Nice dans une voiture. La journée, ils font les poubelles. Malgré ces conditions, ils sont mieux ici qu'en Roumanie : "Pour mes enfants, avec ma femme nous arrivons toujours à trouver à manger dans les poubelles. En Roumanie il n'y a plus rien, même dans les poubelles. Le smic; je touchais en Roumanie 300 euros. Je ne pouvais plus loger ma famille. Mon rêve est de trouver du travail ici."

Pour illustrer le témoignage de Vasil, l'association Pralès, de Viorel Costache, premier rom à avoir lancé une association en France pour aider sa communauté, a confié à France Bleu Azur ces photos prises il y a quelques mois en Roumanie. On y voit des enfants roumains qui selon l'association "vivent dans des conditions terribles, entre le froid et la faim"

Association Pralès, Viorel Costache

Association Pralès - Viorel Costache

En 30 ans, ce pays a perdu quatre millions d'habitants. Le revenu moyen est de 722 euros nets par mois. Le smic est à 281 euros net alors que les prix des aliments sont presque équivalents aux prix français.

Association Pralès - Viorel Costache

La préfecture des Alpes-Maritimes travaille avec l'association ALC (Agir pour le Lien Social de la Citoyenneté). Selon Patricia Valma, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet, la priorité est désormais à l'intégration : "L'idée n'est pas de recommencer continuellement les expulsions de campement. l'idée est maintenant d'intégrer quand c'est possible". La préfecture peut expulser un rom si elle considère que cette personne ne fait pas les efforts nécessaire pour s'intégrer à la société française.