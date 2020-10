Les routes départementales de Meurthe-et-Moselle restent limitées à 80 km/h

Les routes départementales de Meurthe-et-Moselle restent bien limitées à 80 km/h, pas de retour à 90 km/h même si le département a la possibilité depuis le début de l'année de déroger aux 80 km/h mis en place en juillet 2018 pour lutter contre la mortalité routière.

Pour la présidente du conseil départemental, Valérie Beausert-Leick, même si la loi le permet, ce n'est pas au Département de décider d'augmenter la vitesse maximale sur les routes. "La décision que j'ai prise est bien celle de renvoyer à l'Etat sa responsabilité", selon l'élue qui précise "à chaque fois que nous avons apporté une modification sur la vitesse maximale autorisée sur nos routes, c'était pour l'abaisser au regard d'un caractère de dangerosité sur certaines portions de routes."

Du côté de l'opposition au conseil départemental, on dénonce un passage en force de la présidente. Même si un débat a eu lieu en commission, Jean Loctin, conseiller d'opposition du Nord Toulois réclame un plus large débat et des éléments tangibles pour prendre une décision. "On ne nous a jamais présentés les chiffres de l'accidentologie sur les routes départementales de notre département", assure l'élu qui ajoute "peut-être que nous serions amenés à admettre cette modulation, modulation d'ailleurs qui peut aller de 70 à 90. Mais que l'on ne nous dise pas il n'y a rien à voir, c'est comme ça, nous sommes des "sachants" et vous vous êtes des malheureux conseilleurs départementaux".