Les routes territoriales de Corse resteront majoritairement limitées à 80 km/h

Corse, France

Au mois de mai dernier, le Premier ministre Édouard Philippe déclarait qu'il laissait la possibilité aux présidents des conseils départementaux, et donc pour la Corse au président de la Collectivité de Corse, la possibilité de déroger à la règle contestée des 80 km/h sur les axes secondaires.

Alors la Corse va-t-elle revenir à la limitation à 90 km/h ? À priori non, ou alors dans de très rares endroits. Interpellé par le groupe "Ghjuventù Paolina" lors des questions orales de la session de l'Assemblea di a giuventù du 10 octobre, c'est ce qu'a déclaré l'exécutif de Corse. En l'absence de Vanina Borromei, conseillère exécutive en charge des transports, c'est Lauda Giudicelli, en charge elle de la jeunesse, du sport et de l'égalité homme-femme qui a répondu "La vitesse reste malgré tout un des facteurs importants des accidents mortels ou graves dans l'île. Le caractère montagneux et sinueux d'une très grande partie de notre réseau routier est à relever également. La sécurité routière reste une compétence de _l’État qui pourrait imputer à la Collectivité de Corse la responsabilité des accidents mortels en cas de relèvement de la vitesse à 90km/h_. De plus, l'absence de recul suffisant à ce jour, sur les effets de la réduction à 80 km/h sur notre réseau en terme d'accidentologie et de vitesse pratiquée ne sont pas établis pour l'heure [...] Sans anticiper le résultat de ces études, il est fort probable que ce relèvement de la vitesse ne soit envisageable que sur une faible partie des routes territoriales et sur aucune section des anciennes routes départementales."