Les routiers ravis de pouvoir se remettre à table à midi dans le relais de Poitiers

Depuis ce mercredi 16 décembre, les relais routiers sont autorisés à accueillir des clients le midi et non plus uniquement le soir. Un soulagement pour les restaurateurs comme pour les routiers au Top du Roulier à Poitiers.

Les routiers peuvent à nouveau déjeuner en dehors de leurs camions dans des relais. Depuis ce mercredi 16 décembre midi les restos routiers sont autorisés à servir des repas à table aux chauffeurs le midi et non plus seulement le soir. Ils "pourront dorénavant ouvrir sur l'ensemble de la journée", et aussi pendant le couvre-feu, a précisé le ministère des Transports à la demande des syndicats de la profession.

Dans le Poitou dix relais routiers sont autorisés à rouvrir : 4 dans la Vienne et 6 dans les Deux Sèvres. La liste étant mise à jour par les préfets. Dans un de ces établissements, au "Top du Roulier" à Poitiers, les routiers sont ravis de pouvoir se remettre à table pour déjeuner. "Aujourd'hui est un grand jour, on peut enfin rouvrir la salle. On était impatients", se réjouit Yohan Girault le gérant du restaurant.

Avant on était isolés - Dominique

Au menu, jambon, colombo de porc ou encore du chili. En s'attablant pour déjeuner, Christophe est ravi. "C'est très très bien de pouvoir se reposer pendant une heure et de pouvoir manger assis et au chaud. Bien mieux que de rester avec son sandwich dans le camion !"

Un mètre entre chaque table et des clients jamais assis en face les uns des autres

Des chauffeurs comme Dominique ravis de retrouver aussi un peu de convivialité. "ça nous fait une bonne coupure parce que sinon on est seuls dans notre cabine. Maintenant on peut discuter entre collègues ou entre personnes qu'on connait. Avant on était isolés."

Bien sur toutes les précautions sont prises. Un mètre entre chaque table, masques obligatoires sauf pour manger et des clients jamais les uns en face des autres. Des consignes que Eddy suit à la lettre, "il faut respecter les distances si on veut continuer à manger à table ! Si on déplace les affaires, il suffit qu'il y ait un contrôles et nous on va se retrouver à retourner dans nos camions."

Une réouverture le midi qui va permettre de limiter les pertes déjà immenses de cette année. Mais le constat sera le même le chiffre d'affaire du restaurant sera divisé par deux en 2020.