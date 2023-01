Les rues de nos villages sont-elles plus dangereuses pour les piétons et cyclistes la nuit ? Les communes cherchent à faire des économies d'énergies avec la crise énergétique. Alors certains ont fait le choix de réduire ou d'éteindre leur éclairage public toute ou une partie de la nuit. C'est le cas à Tourville-sur-Odon, dans le Calvados, où le maire à décider de réduire l'éclairage public à hauteur de deux heures.

Réduire, mais s'adapter aux riverains

Une décision affirmée par Didier Bouley, maire de la commune, qui s'est toutefois adaptée aux besoins et aux activités de ses habitants : "On ne va plus éclairer entre 23h et 6h du matin contre 00h à 5h auparavant. Avec mon conseil municipal, on ne voulait pas pénaliser les habitants. Nous avons des associations qui finissent tard le soir, des gens qui rentrent à pied, on s'est calqué sur eux. Idem pour les enfants qui prennent le bus le matin. Nous avons également opté pour l'installation de Led sur tous ses lampadaires" explique le maire de Tourville-sur-Odon.

"La facture d'électricité de la commune va bondir de 30-35% en 2023, on se devait d'agir à notre échelle" ajoute Didier Bouley, élu maire en 2020 à Tourville-sur-Odon.

La Sécurité routière appelle à la plus grande vigilance

Pour accompagner cette action en faveur des économies d’énergie, la Sécurité routière lance une campagne pour inciter les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes à s’assurer qu’ils sont bien visibles. Elle appelle notamment les motards et les automobilistes à être plus attentifs vis-à-vis de ces usagers.