Les rues du centre-ville de Caen s'animent en ce premier week-end de déconfinement

Masque sur le visage, sacs de shopping à la main, Willy et Stéphanie se promènent rue Saint Pierre. Ce samedi, ils sont venus pour deux choses : "profiter du soleil, et faire les boutiques, depuis le temps que nous n'avons pas pu les faire ! Les commerces ont besoin de nous, et nous avons besoin d'eux", indique Willy. Même si, pour sa première sortie depuis le mois de mars, Stéphanie avoue "ne pas se sentir à l'aise au milieu des passants, dans une ambiance étrange."

Voir les rues s'animer, cela rassure Kévin, vendeur dans la boutique The Koko Shop, rue Paul Doumer. "Je suis agréablement surpris, je pensais que les gens allaient moins sortir. Au final, on voit un peu moins de monde qu'en temps normal, mais les clients sont plus acheteurs, ils viennent vraiment par nécessité, donc on s'y retrouve," confie le vendeur.

Les passants sont moins nombreux qu'en temps normal sur la place Bouchard ce samedi. © Radio France - Léa Dubost

Plusieurs mesures de sécurité sanitaire sont mises en place. Sur quasiment chaque devanture, les règles à respecter dans le magasin sont indiquées : masque obligatoire ou fortement conseillé, gel hydroalcoolique à l'entrée, nombre restreint de clients présents simultanément etc. Pourtant, l'intérieur des boutiques semble moins animé que les rues du centre-ville caennais.

Elodie, vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter rue Froide, est mitigée sur cette reprise d'activité. "Il y a eu un engouement en début de semaine, et puis là, c'est quand même relativement calme. Et en magasin, on sent que les gens ont peur. Donc on est contents de reprendre, mais ça va doucement", confie la commerçante, qui garde le sourire derrière son masque.

Globalement, les commerçants caennais sont optimistes face à cette activité qui reprend doucement. Tous sont rassurés de voir que les mesures sanitaires sont respectées.