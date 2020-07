Les rugbymen de Périgueux prêts pour leur première saison en Fédérale-1

Le président Francis Roux avait le sourire, pour l'assemblée annuelle du Club Athlétique Périgueux Dordogne ce lundi 27 juillet. Son objectif est atteint : le club monte en Fédérale-1 et tout est prêt pour la nouvelle saison 2020/2021. L'intersaison a permis d’enrôler Didier Casadéi au poste d'entraîneur après le départ de Jacques Delmas, de recruter un nouvel effectif de joueurs et de boucler un budget d'1,7 millions d'euros pour 2020/2021, dont les trois quarts proviendront des partenaires et sponsors (le dernier quart est partagé par les subventions du Département de la ville de Périgueux et du Grand-Périgueux, et par les recettes de billetterie). 58% de ce budget est alloué aux équipes séniors, et 42% aux jeunes.

Des finances redressées

Francis Roux n'hésite pas à dire que la saison écourtée par l’épidémie de coronavirus a fini d'assainir les finances du club "comme de tous les clubs amateurs". En effet sur le budget d'1,6 millions d'euros prévus en 2019/2020, le CAPD n'a dépensé qu'1,2 millions d'euros. Sur le plan sportif, le CAPD a profondément remanié l'effectif de son équipe première, avec 17 recrues et 15 départs annoncés dès la fin-mai, avant l'arrivée du pilier Loms Tafili (arrive de Massy), de Madioke Konate (troisième ligne, arrive de Suresnes), de Damien Lavergne (pilier gauche, qui arrive de Trélissac), de Joffrey Tallet (demi d'ouverture, arrive également de Trélissac), de Vincent Fouillade (autre demi d'ouverture, arrive de Limoges) et Enzo Hardy (demi de mêlée, arrive de Bourg-en-Bresse)

Deux derbies cette saison

La Fédération française de Rugby a publié mi-juin la composition des poules de Fédérale-1 : Périgueux est dans poule 11 avec Trélissac, et neuf autres clubs = Beauvais (promu), Floirac (promu), Marcq-en-Baroeul, Rennes, Bassin d’Arcachon, Langon (promu), Niort, Limoges (promu) et Marmande. Les deux clubs prigourdins s'affronteront donc pour la deuxième et la treizième journées.

Les rugbymen de Périgueux entameront leur championnat le 13 septembre à Marmande, et Trélissac à domicile face à Rennes, avant le premier derby de la saison Périgueux/Trélissac le dimanche 20 septembre. Le calendrier de Fédérale-1 a été calculé pour que Trélissac joue à l'extérieur quand Périgueux joue à domicile, et vice-versa, ce qui permettra aux amateurs de rugby de l'agglomération de voir quasiment tous les les matches à domicile des deux équipes.

L'effectif de Didier Casadéi a entamé sa préparation

Le calendrier de Périgueux

Le calendrier du CA-Périgueux - CAPD

Le calendrier de Trélissac

Le calendrier du Sport athlétique trélissacois - SAT

Les abonnements pour assister aux matches du CAPD à domicile sont ouverts depuis le 20 juillet au siège du club, 27 rue Alphée Maziéras à Périgueux, aux mêmes tarifs que l'an dernier :

- pesage : 50 €

- tribune générale : 70 €

- tribune présidentielle : 160 €

- timbre FFR : 20 €

- parking : 150 €

