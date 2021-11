Les Sables d’Olonne : des plaisanciers vont livrer 100 prothèses de jambes en Gambie

C’est d’une logique implacable : une association a eu l’idée de solliciter l’aide de plaisanciers pour acheminer en Afrique des prothèses de jambes. A l'origine de cette action, un jeune homme originaire de la Manche, et qui a du être amputé d'une jambe à la suite d'une maladie. Antoine Michel a créé une association pour récupérer des prothèses qui autrement, partiraient à la poubelle : « c’est juste une histoire de délai de garantie, et non d’état du matériel. Les prothèses sont remplacées automatiquement ».

En France, ces prothèses partent au rebut - Antoine Michel, Président de l'association Nav Solidaire

Un énorme gâchis. Une prothèse est formée de plusieurs éléments, le tout coûte plus de 20.000 euros, et ne peut même pas être recyclé. D'où l’idée de l'association de les collecter et pour le transport, de solliciter l'aide de plaisanciers. Ils sont nombreux, en ce moment, à mettre cap au sud. Pour les Vendéens Christine et Dominique Blanchard, c'est le début d'une très grande aventure qui devrait se terminer en Polynésie : « on est jeunes retraités. On rêvait de faire un tour du monde depuis très longtemps. On a vendu notre maison et notre petite entreprise. On a acheté un voilier pour partir, on espère, une dizaine d’années ».

Prêts au départ ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Alors, sur un voyage aussi long, un petit détour par la Gambie, ce n'est pas grand chose, et la motivation du couple est à 200% : « on a 100 prothèses dans notre bateau. Il semblerait que ça représente la moitié des besoins annuels de la Gambie. Il y a beaucoup d’amputations liées au diabète, avec tous les produits très sucrées qu’on donne aux enfants ».

C'est la première fois que l'association Nav Solidaire met en place cette opération. Un 2° bateau part en même temps. L'arrivée en Gambie est prévue dans un mois et demi.