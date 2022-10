EN IMAGES - Aux Sables-d'Olonne, on marche pour sauver la statue Saint-Michel

"La France est un pays de culture chrétienne !" C'est ce qu'a martelé Yannick Moreau, maire LR des Sables-d'Olonne ce samedi matin, à l'occasion de la marche pour le maintien de la statue de l'archange Saint-Michel, qui trône sur la place de l'église.

ⓘ Publicité

Entre 550 (selon les forces de l'ordre) et 1.000 personnes (d'après les organisateurs) étaient rassemblées ce samedi matin aux Sables d'Olonne contre le déboulonnage de la statue Saint-Michel. Le cortège s'est élancé depuis le square de la Liberté à 10 heures jusqu'à la place de l'église, où trône la statue.

Yannick Moreau (au centre), maire LR des Sables-d'Olonne accompagné de Véronique Besse (à gauche), députée de Vendée. © Radio France - Léonie Cornet

Au mois de septembre, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la fédération de libre pensée de Vendée, a demandé son retrait au nom de la laïcité. La cour a d'ailleurs déclaré que "l’installation de cette statue sur un emplacement public est interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État".

Une statue en fonte de 400 kg, aux Sables depuis 87 ans

Mais nombreux sont les Sablaises et les Sablais à souhaiter le maintien de la sculpture sur son socle. Une statue en fonte de 400 kg, "installée aux Sables d'Olonne depuis 87 ans" précise le maire Yannick Moreau.

C'est la raison pour laquelle une marche "patriote" a été organisée pour conserver la statue, à l'appel de l'Amicale Sablaise des Parachutistes (ASP Opex) qui en profite pour célébrer la Saint-Michel, l'archange étant leur protecteur et leur saint-patron par tradition. Le rassemblement se voulait apolitique et laïc, mais a rassemblé des élus (majoritairement de droite), des habitants et des associations.

La statue de Saint-Michel pèse 400 kg, elle est aux Sables-d'Olonne depuis 87 ans. © Radio France - Léonie Cornet

Et comme si cela avait été fait exprès, un prénom semble souvent revenir dans le cortège parmi les participants. "Je m'appelle Michel, c'est d'abord pour ça que je suis là !" sourit un manifestant, parapluie à la main.

Originaire des Brouzils, petite commune à l'est de la Vendée, ce retraité a fait une heure de route pour marcher contre le retrait de la statue Saint-Michel aux Sables-d'Olonne. "Je trouve cela vraiment aberrent qu'on en arrive à ce point de haine, de bêtise et de méchanceté pour pouvoir déboulonner une statue, qui fait partie de notre histoire nationale"

Si ça continue, un jour, on va peut-être gommer nos églises !

Histoire nationale et héritage qui seraient menacés ? C'est en tout cas l'argument de beaucoup de manifestants. Certains maires présents dans le cortège sont inquiets pour leurs communes respectives, comme Michel Chailloux, maire de Vairé, village au nord des Sables-d'Olonne. "Après Saint-Michel, ce sera au tour de Saint-Mathurin puis Sainte-Foix, s'indigne-t-il. Si ça continue, un jour, on va peut-être gommer nos églises ! C'est notre culture, ce sont nos racines qui sont derrière Saint-Michel, donc on ne peut pas laisser passer cela"

Un rassemblement à l'appel de l'Amicale Sablaise des Parachutistes. "Cette statue, c'est notre référence, notre symbole, qui n'est pas que religieux pour les parachutistes, explique Jean-Michel Bruel, le président. Il permet de regrouper tout le monde et de s'en remettre à lui quand tout va mal."

Un référendum en mars dernier

Une autre association était présente sur le cortège : "Touche pas à ma statue !". Crée il y a un an, elle rassemble une trentaine d'adhérents et lutte d'une part contre les déboulonnages de statues, et souhaite d'autre part préserver un certain nombre de traditions, en grande partie catholiques.

"Pour nous, cette statue représente la civilisation française, c'est à dire catholique, selon Edouard, 19 ans, membre de l'association. Saint-Michel est un archange catholique, situé devant une église catholique. C'est une culture qui est attaquée de toutes parts depuis plusieurs années. C'est bien plus que la statue que nous souhaitons défendre, mais avant tout notre civilisation."

Les jeunes de l'association "Touche pas à ma statue" étaient présents sur le cortège © Radio France - Léonie Cornet

La marche s'est terminée sur une Marseillaise, toujours en présence du maire des sables Yannick Moreau, mais aussi de Véronique Besse, députée de Vendée. En mars dernier, les habitants des Sables se sont prononcés par référendum : plus de 9 votants sur 10 (94.5%) souhaitaient que Saint-Michel reste sur son socle, parmi les un peu plus de 4.000 participants au scrutin (sur 45.000 habitants). Mais la statue devrait bien être déboulonnée, bien que la date soit encore inconnue.