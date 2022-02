Les Sables d'Olonne : les habitants appelés à voter dès aujourd'hui sur l'avenir de la statue Saint-Michel

"Souhaitez-vous que la statue Saint-Michel reste devant l'église Saint-Michel ?" C'est la question à laquelle peuvent répondre à partir de ce vendredi matin les habitants des Sables d'Olonne. C'est un épisode de plus dans ce long feuilleton. En décembre dernier, saisi par l'association "la Libre Pensée", le tribunal administratif de Nantes a ordonné à la ville des Sables d'Olonne de démonter cette statue, au nom du respect de la loi de 1905 sur la laïcité. La statue est en effet considérée comme un emblème catholique et elle est située sur l'espace public.

Depuis, le maire a fait appel et sans attendre un nouvel examen par la justice du fond du dossier il a également décidé d'organiser une consultation de ses habitants, consultation sans valeur juridique.

Sur internet, les opérations de vote commencent dès ce vendredi 25 février. Le scrutin sera ouvert pendant neuf jours jusqu'au samedi 5 mars 14h sur le site de la ville.

Avoir plus de 18 ans et justifier de son lien à la commune

Pour voter, il faut avoir plus de 18 ans et habiter aux Sables d'Olonne (qu'on soit propriétaire ou locataire à l'année) ou encore posséder une résidence secondaire sur la commune. Pour le prouver, au moment de voter en ligne, il faut télécharger sur le le site une carte d'identité ou un passeport et un justificatif ( taxe foncière, avis d'imposition, facture etc...)

Une seule question est posée et trois possibilités de réponse sont proposées : oui / non / ne se prononce pas.

Des bureaux de vote ouverts le 5 mars pour ceux qui ne souhaitent pas voter en ligne

Si vous êtes électeur mais que vous ne pouvez pas, ou que vous ne voulez pas voter par internet, un scrutin classique sera organisé le samedi 5 mars entre 9h et 14h. Cinq bureaux de vote seront ouverts sur la commune : à l'Hôtel de Ville, à la mairie annexe de la Jarrie, à la mairie annexe du Château d’Olonne, à la salle des fêtes de la Chaume, à l'école primaire de la Pironnière.

Le fait que le votant n’a pas déjà voté physiquement sera vérifié avant son passage à l’urne. A l'issue du scrutin, le vote via internet sera supprimé en cas de double vote via internet et physiquement lors des opération de contrôles et de vérifications.

Voilà pourquoi la mairie annonce dès à présent que les résultats ne seront pas connus le 5 mars au soir, mais quelques jours plus tard.