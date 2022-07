La ville des Sables d'Olonne trouve un compromis avec les organisateurs de concerts

La ville des Sables d'Olonne aura désormais la responsabilité d'encadrer les événements musicaux. Un nouvel arrêté du préfet de Vendée autorise le maire à autoriser des dérogations aux commerçants qui en font la demande. Cette nouvelle règle est entrée en vigueur ce vendredi 1er juillet. Une manière de répondre aux plaintes de certains voisins de bars et au collectif de commerçants Sab'ouge récemment créé. "Si la tranquillité des riverains doit être préservée, nos bars, restaurants, commerces doivent raisonnablement créer des animations" juge la mairie. L'ancienne règle était inapplicable et donc inappliquée juge le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau qui salue "l'esprit pragmatique"du nouveau préfet de Vendée.

Le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau explique la nouvelle règle pour l'organisation d'événements festifs Copier

Copains comme cochons est l'un des bar qui contribue à animer le quartier de la Chaume aux Sables d'Olonne © Radio France - Yves-René Tapon

Le seuil de tolérance des habitants est beaucoup plus faible. Yannick Moreau

La crise du Covid et le silence imposé dans les lieux festifs a eu un effet sur le seuil de tolérance des riverains a constaté le maire des Sables d'Olonne Yannick Moreau: "Après une année et demi d'abstinence musicale on a remarqué par les plaintes reçues que le seuil de tolérance des habitants était beaucoup plus faible, et donc il y a besoin de trouver de nouveaux équilibres". Ce nouvel équilibre autorisé par le préfet de Vendée par arrêté est simple: les commerçants qui souhaitent organiser un événement devront en faire la demande, au minimum 14 jours avant. Les horaires et le bruit seront contrôlés par la police municipale. "Clairement c'est un bon compromis - réagit Franck Giraudeau, patron du bar Copains comme cochons à La chaume et membre du collectif Sab'ouge- parce-qu'on ne savait pas si la police allait intervenir, donc après le Covid on vivait en plus avec ce stress là. Alexandre Vanremtergeem, patron des Patagos sur le port de plaisance renchérit: "Aujourd'hui avoir un cadre, une méthode, pour mettre en place des animations nous permettra d'en faire de manière plus programmée et peut-être plus récurrente".

Clairement c'est un bon compromis. Le gérant de Copains comme cochons

