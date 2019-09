Les Sables-d'Olonne : un couple arrêté pour au moins six vols à la roulotte pendant l'été

Un jeune couple a été arrêté ce mercredi aux Sables-d'Olonne, soupçonné par la police d'avoir commis au moins six vols de cartes bleues dans des voitures en stationnement. Ils payaient ensuite en "sans-contact" dans des commerces.

Vendée, France

Un couple de jeunes gens âgés de 19 et 17 ans a été arrêté et placé en garde à vue ce mercredi 4 septembre par la police des Sables-d'Olonne. Les enquêteurs les soupçonnent d'être les auteurs d'au moins six vols dits "à la roulotte", dans des voitures en stationnement, pendant les deux dernières semaines du mois d'août, en pleine période estivale.

Ils cassaient les carreaux des voitures garées

Les deux complices ouvraient des voitures en stationnement en cassant une vitre avec un petit marteau, pour y dérober des cartes bancaires laissées par leurs propriétaires. Ils allaient ensuite payer dans des magasins en "sans-contact", notamment pour acheter de quoi manger. Le jeune couple est "dans la galère", selon la police.

Les policiers les ont retrouvés en étudiant les images de vidéosurveillance. Ils ont aussi retrouvé la trace de plus d'une dizaine de paiements dans des commerces de la ville. Les deux jeunes sont déjà connus des services de police.