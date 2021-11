Les Sables-d'Olonne : une conférence sur la cybersécurité

Le président de l'Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires sera aux Sables-d'Olonne ce mercredi soir pour une conférence.

La ville des Sables d'Olonne accueille ce mercredi soir une conférence sur la cybersécurité. Marc Watin-Augouard, général d'armée de la gendarmerie et président de l'Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires interviendra autour de l'importance qu'a pris aujourd'hui cette criminalité et l'importance de la vigilance de tous. 85% des cyberattaques sont liées à une erreur humaine.

Bénéteau, PRB, le lycée de la Joliverie

De grandes entreprises comme Bénéteau ou PRB en Vendée ont subi ce genre d'attaques. Sur la liste des victimes, il y a aussi le Lycée de la Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loire, attaqué il y a trois semaines à peine. Le nombre de cyberattaques a été multiplié par quatre en France entre 2020 et 2021. Cette conférence sur la cybersécurité, organisée par la SEM les Sables d'Olonne Développement et le groupe AEN, école supérieure d'informatique, se déroule ce mercredi à 19h aux Atlantes. L'entrée est gratuite.