Les sages-femmes de la maternité d'Alès veulent être reconnues

Plus de 1.000 accouchements sont réalisés chaque année à la maternité d'Alès. Une maternité qui accueille des femmes venues de plus d'une centaine de communes situées au nord du Gard, y compris de la Lozère et de l'Ardèche. Les maternités les plus proches pour elle : Mende ou Aubenas. Mais comme partout en France, le taux de natalité est en baisse et tous les lits ne sont pas occupés en permanence. La direction de l'hôpital d'Alès envisage donc de transformer certains lits de gynécologie-obstétrique en lits de médecine ou de chirurgie.

Une décision que contestent les sages-femmes. "Ça ne relève pas de nos compétences" souligne l'une d'entre elles. "La direction, en plus, ne raisonne qu'en termes de naissances mais le service de gynéco, c'est bien plus que cela" poursuit-elle. Nous accueillons les femmes en consultation de la puberté à la ménopause via les consultations régulières de suivi gynécologiques, les consultations de contraception, la pratique des IVG médicamenteuses et les suivis de grossesse. "

Un manque de reconnaissance

C'est tout ce travail que les représentants de la CGT hospitaliers ont souhaité présenté ce lundi en distribuant des roses et des branches de laurier dans les différents services du centre hospitalier d'Alès. Les sages-femmes ont également profité de cette journée pour demander une meilleure reconnaissance de leur statut de profession médicale à l'hôpital et un alignement des salaires sur les autres professionnels de santé.

Elles réclament également la prime mensuelle de 100 euros net promises par l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin. Une prime versée à tous ceux qui reçoivent des patients dans l'urgence. " C'est le cas des sages-femmes dans 80% des cas" selon la représentante de la CGT.