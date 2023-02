Les sages-femmes à l'honneur avec le film "Sage Homme" : "On est toujours reléguées au rang des petites mains"

Murielle Onzatti et Marie Daguindau, toutes deux sages-femmes

Elles sont toutes deux sages-femmes à la maternité régionale de Nancy . L'une depuis 26 ans, elle est aujourd'hui coordinatrice du service Santé natale et post-natale. L'autre depuis 17 ans. Murielle Onzatti et Marie Daguindau se réjouissent de la sortie en avant-première (sortie nationale le 15 mars) du film "Sage Homme" de Jennifer Devoldere, avec Karin Viard et Melvin Boomer. L'histoire d'un jeune homme qui veut devenir sage-femme.

"Karin Viard joue très très bien son rôle !"

Le film d'1h45 a été entièrement tourné à Nancy en octobre 2021 au CHRU de Brabois et dans des locaux de la fac de sciences. Marie Daguindau fait partie des figurants. "J'ai hâte de voir le film !", lance-t-elle. Du tournage, elle garde "un excellent souvenir, de belles rencontres avec les acteurs. Ils essaient d'être au plus proche de la réalité et ils nous sollicitaient, nous en tant que sages-femmes, pour nous demander notre avis. Karin Viard joue très très bien son rôle ! Une sage-femme formidable, qui a du caractère, à l'écoute et qui a un grand cœur."

Dans le portable de Marie Daguindau, figurante, une photo souvenir avec Karine Viard... © Radio France - Isabelle Baudriller

... et avec Melvin Boomer, le "Sage Homme" du film © Radio France - Isabelle Baudriller

"Je ne sais pas si on me verra dans le film", poursuit Marie. "En tout cas, je veux voir mes collègues et le résultat, comment le métier de sage-femme ressort de ce film."

Un métier-passion mais qui manque toujours de reconnaissance selon elle. Sentiment partagé par Murielle Onzatti. Elle est heureuse que les sages-femmes soient mises en avant sur grand écran. "On est toujours un peu reléguées au rang des petites mains", regrette-t-elle. "Il y a de moins en moins de gynécologues donc une grosse partie gynéco-médecine part vers les sages-femmes. Ce n'est pas très connu du grand public, ce n'est pas très partagé par l'ensemble de la communauté médicale, je trouve, et ce n'est pas valorisé sur le plan financier."

"On est une petite corporation"

"On a encore plein de femmes qui nous disent : je ne savais pas que les sages-femmes pouvaient faire des frottis, pouvaient s'occuper de la contraception, de la ménopause, de la pré-ménopause. On est une petite corporation, on est une profession de femmes pour les femmes. C'est peut-être là aussi que sont nos difficultés."

Et Murielle d'ajouter : "Là, le fait que l'on parle de notre profession, c'est vraiment un plus pour nous". La maternité régionale de Nancy compte 80 sages-femmes et uniquement des femmes ! 2 900 bébés y sont nés en 2022.