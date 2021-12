Les sages-femmes à nouveau appelées à faire grève pour réclamer une revalorisation salariale

Le mouvement de grève des sages-femmes perdure et s'intensifie ce vendredi. Pour réclamer une revalorisation de leurs salaires et une réforme de leur statut, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes appelle à une "semaine noire" du 24 au 31 décembre.

Elles se disent "exaspérées" et "méprisées par des instances qui leur demandent toujours plus mais au plus bas prix". Les sages-femmes sont une nouvelle fois appelées à faire grève à partir de ce vendredi. Son principal syndical, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes organise une "semaine noire" du 24 au 31 décembre pour réclamer notamment une revalorisation salariale. L'ONSSF juge insuffisante l'augmentation de 500 euros annoncée à la fin du mois de nombre par le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans un communiqué, l'ONSSF déplore des "réponses gouvernementales (...) insuffisantes". Les professionnelles demandent ainsi à l'exécutif de revoir ses calculs : "la revalorisation salariale annoncée pour les salariés ne rattrape pas le retard pris par la profession", estime l'organisation. Pour l'ONSSF, les sages-femmes territoriales et les enseignants ne toucheront pas les 500 euros promis par Olivier Véran.

Les sages-femmes dénoncent la dureté de leurs conditions de travail et réclament des modifications de leur statut. Même si ces professionnelles réalisent une première année de médecine, elles n'ont pas le statut de praticien hospitalier. Par ailleurs, leur principal syndical déplore les négociations tenues autour de l'avenant 5 à la convention nationale des sages-femmes. L'accord, signé le 15 décembre entre l'ONSSF, l'Union nationale et syndicale des sages-femmes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, a pour objectif de renforcer le suivi postnatal, le dépistage de la dépression post-partum et d'améliorer l'accès aux soins via la télésanté. Cet avenant est jugé "trop restrictif et ne reconnaît pas leur travail à sa juste valeur" par l'ONSSF.

Le manque de sages-femmes dans nos maternités provoque des fermetures provisoires ou définitives

L'ONSSF déplore un manque d'attractivité du métier, "des étudiants abandonnent leurs études par manque de perspectives professionnelles à la hauteur de leurs qualifications".

Les sages-femmes n'en sont pas à leur premier mouvement de grève cette année. Cela fait déjà plus d'un an qu'elles descendent régulièrement dans les rues pour réclamer "une révision des décrets de périnatalité de 1998 pour une mise en sécurité des usagers avec des effectifs médicaux suffisants". Cette fois encore elles en appellent au gouvernement pour obtenir "une revalorisation vraiment incitative des revenus de l'ensemble de la profession".