Les sages femmes des Pyrénées Orientales veulent une revalorisation de la profession

Journée de mobilisation nationale pour les sages femmes ce jeudi. À Perpignan comme ailleurs ,elles réclament une revalorisation de leur statut et dénoncent un sous-effectif chronique qui se répercute sur leurs conditions de travail et la qualité de la prise en charge des futures mamans.

Les sages-femmes des Pyrénées Orientales ont quitté leurs maternités pour descendre dans la rue ce jeudi, avec un rassemblement annoncé place de la Résistance à Perpignan. Une mobilisation nationale pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur métier et surtout une meilleure rémunération.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé mi-septembre le versement d’une prime de 100 euros à celles qui travaillent à l’hôpital ainsi qu’une hausse de salaire d’environ 100 euros brut par mois, mais ces mesures sont insuffisantes pour les sages-femmes qui réclament un changement de statut en adéquation avec leurs compétences et leurs responsabilités.

Une profession de plus en plus pénible

Julie Llugany exerce en tant que sage femme libérale à Elne, elle fait le constat d'une situation qui s'est inexorablement dégradée au fil du temps: " Par exemple, ici à Perpignan, on a fermé la clinique Saint-Pierre. Donc, les conséquences ont été beaucoup plus d'accouchements sur les deux autres maternités la clinique Méditerranée et l'hôpital de Perpignan, mais avec des effectifs qui sont restés sensiblement les mêmes. "

Les maternités débordent, c'est vraiment très compliqué pour les sages femmes au quotidien. Il y a des gardes avec 9, 10 accouchements, des césariennes en urgence. Elles ne sont que trois de garde avec des jeunes diplômées qui sortent de l'école et qui sont déjà dégoûtées de travailler dans ces conditions avec des sages femmes en dépression et qui ne peuvent pas assurer la sécurité des patientes au quotidien.

Les sages femmes tirent la sonnette d'alarme pour pour elles, mais aussi pour les patientes et le couple mère enfants : "nous sommes responsable de nos patientes, on a la vie d'une mère et d'un enfant entre nos mains, et si ça se passe mal, nous pouvons être poursuivies au pénal. Nos compétences sont de plus en plus élargies mais notre salaire lui-reste le même, il y a clairement un problème".

Un statut sous-évalué par rapport aux responsabilités du métier

Malgré leurs 5 années d'études, les sages-femmes n'ont qu'un statut para médical et ne sont payées que 1.600 euros en début de carrière bien que leurs compétences soient de plus en étendues et que leur responsabilité pénale peut être engagée en cas d'incident. Pour les 24.000 sages femmes françaises, les 100euros d'augmentation mensuelle du Ségur de la Santé sont donc loin d'être une compensation suffisante.

Julie Llugany , sage-femme à Elne regrette que sa profession ne soit pas assez reconnue:

"Les sages femmes ont beaucoup de compétences. On les connaît surtout pour assurer la surveillance du travail de l'accouchement, les cours de préparation à l'accouchement, la réanimation des nouveau nés en salle de naissance. Mais elles accompagnent aussi les femmes tout au long de leur vie dans le suivi gynécologique, la prévention du cancer du col de l'utérus, des accompagnements dans les IVG médicamenteuses, les échographies... et toutes ces compétences sont méconnues du public. Les mesures du Ségur de la Santé ne répondent pas du tout à notre à nos enjeux de la profession et du système périnatal en général."