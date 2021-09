"On est lessivé", témoignage d'une sage-femme en grève en Alsace

Les sages-femmes sont à bout et sont en grève illimitée depuis ce vendredi 22 septembre pour demander une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. Témoignage en Alsace.

Emilie assure qu'elle aime encore son travail mais avoue ressentir de plus en plus "un mal être" au moment d'enfiler sa blouse. Sage-femme depuis plus de quinze ans aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, elle est en grève. Encore une fois. Pour les mêmes raisons : un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail et surtout "être valorisée pour ce que l'on fait."

Revaloriser la profession

Souvent présentées comme "les grandes oubliées" du Ségur de la santé, les sages-femmes ont appris jeudi 16 septembre que leur salaire allait être revalorisé de 100 euros brut par mois. Une prime de 100 euros s'y ajoute. Deux annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui interviennent comme un rattrapage des augmentations accordées à tous les personnels hospitalier. "Monsieur Véran nous a méprisé, souffle Emilie, assise sur son canapé, nous a dit qu'on faisait le plus beau métier du monde..."

J'ai l'impression de ne pas être respectée dans mes compétences" - Emilie, sage-femme

Une expression devenue une ironie au vu du salaire des sages-femmes. 1.700 euros net par mois après cinq ans d'études et un travail très intense. "J'ai l'impression de ne pas être respectée dans mes compétences", réagit la Strasbourgeoise, qui intervient parfois de nuit. Des gardes vécues comme un marathon nocturne de douze heures pendant lesquelles elle prendra en charge jusqu'à trois femmes enceintes.

Surcharge mentale

"Je cours partout, je cherche tels matériels qu'il n'y a pas, je passe du temps avec une patiente qui a des douleurs, tout en lui faisant croire qu'elle est la seule au monde et en ayant dans ma tête les trois autres patientes", résume Emilie. Un rythme soutenu qui s'accompagne par une baisse continuelle de moyens et de personnels.

La sage-femme travaille maintenant à 80% depuis un an pour éviter un burn-out. Plusieurs de ses collègues sont sur le point d'en faire un et envisagent de changer de métier selon elle. "En prenant cette fatigue mentale et physique, on est lessivé...", grimace Emilie. Elle regrette que la profession se ternisse et attire de moins en moins.

En Alsace, en plus des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la clinique Rhéna, les établissements de Sélestat, Colmar et Mulhouse se joignent également au mouvement selon l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes. La grève se prolonge jusqu'à dimanche mais les syndicats réfléchissent à la reconduire la semaine prochaine.

Les accouchements seront évidemment pris en charge, mais les simples consultations et services non-urgents seront eux fermés.