Les saisonniers agricoles étrangers de plus en plus nombreux dans le Poitou

Les exploitations agricoles du Poitou recrutent de plus en plus de saisonniers venus de l'étranger face au manque de main d'œuvre locale

C'est devenu presque une nécessité pour les exploitations agricoles : recruter des travailleurs saisonniers étrangers. Des embauches pour quelques semaines, voire quelques mois. Le temps de la récolte et en compensation d'une main d'œuvre locale de plus en plus rare.

ⓘ Publicité

Des saisonniers locaux de plus en plus rares

"Cette année, on a une seule cueilleuse française. C'est une habituée. Elle vient depuis plus de 10 ans. Sinon, on a 15 ouvriers étrangers, principalement des Bulgares et aussi des Tunisiens", explique Stéphane Lunet producteur d'asperges à Roche-Rigault.

Désormais, il ne tente même plus de trouver des ouvriers locaux. "L'année dernière, on avait mis des annonces sur Facebook. Les gens nous disaient oui, cela nous intéresse. Mais au dernier moment, ils changeaient d'avis."

La récolte va durer jusqu'au mois de mai © Radio France - Théo Caubel

L'agriculteur, qui a lancé son exploitation à la fin des années 90, se souvient pourtant "qu'au début, on était obligé de refuser du monde. Et d'année en année, on a vu la demande diminuer, jusqu'à plus du tout." Stéphane Lunet n'est cependant pas surpris de ce désintérêt. "Cela reste un travail difficile. Sous la pluie en cas de mauvais temps. C'est physique, fatiguant. On le comprend aussi que la main d'œuvre locale ne vient plus."

Selon une enquête de Pôle Emploi, publié la semaine dernière, 40.000 postes sont à pourvoir dans le Poitou sur les 12 prochains mois, dont un tiers de saisonniers.