Les saisonniers au rendez-vous pour cet hiver dans les stations de ski des Pyrénées

C'est la bonne surprise de cet automne et qui est de bon augure pour les prochains mois. Les saisonniers sont au rendez-vous pour cet hiver d'après le constat des professionnels du groupe N'Py (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Cauterets, Luz-Ardiden, Gourette et La Pierre Saint Martin). Un soulagement très important dans ce contexte de crise sanitaire. Par ailleurs, il reste des postes à pourvoir notamment dans le secteur de la restauration, donc si ça vous intéresse, c'est encore possible de postuler. Cela représente 1.000 salariés dont 600 à 700 saisonniers.

Des postes à pourvoir dans la restauration

Les saisonniers sont essentiellement des locaux et c'est pour cette raison qu'ils sont au rendez-vous, parce qu'ils ont des possibilités d'hébergement. Christine Massoure est présidente du groupe N'Py : "Sur les domaines skiables la situation était un peu particulière puisque les saisonniers avaient jusqu'au 15 septembre pour renouveler les contrats, nous avons une obligation de réembauche pour tous les saisonniers qui ont au moins une année. On a finalement très peu de défections. On a quelques postes à pourvoir, en particulier sur des postes techniques en particulier les pistes ou les caisses. C'est plutôt une bonne surprise. On a très peu de défections sur tout ce qui est exploitation de domaine skiable." En sachant qu'on a peu voir pas de visibilité sur la suite des événements et la possibilité d'un pass sanitaire exigé.

Blandine Vernardet, directrice de Grand Tourmalet, domaine skiable qui regroupe Barèges et La Mongie, est aussi ravie de voir que les saisonniers répondent présents : "Je vous avoue qu'on était un peu inquiets de voir comment les choses allaient se profiler. Et plutôt une bonne surprise finalement avec un turn-over qui est dans la moyenne habituelle." À part les métiers de la restauration, tout est déjà quasiment calé : "Que ce soit pour les conducteurs de remontée mécanique, les dameurs ou encore à la billetterie, il n'y a pas de problème."

Encore des postes à pourvoir

La tendance des derniers mois dans toute la France a l'air de se vérifier pour cet hiver dans nos stations de ski. Il reste des postes à pourvoir essentiellement dans la restauration, une cinquantaine de postes, d'après la présidente des stations du groupe N'Py Christine Massoure. La priorité était surtout d'assurer l'équipe exploitation, et le plus gros est fait. Il reste encore quelques emplois disponibles : une dizaine de pisteurs à trouver et une vingtaine pour les personnels des remontées mécaniques dont 5/6 au Grand Tourmalet. Pour les domaines, souvent le recrutement tardif se fait via les forums emploi dans les vallées. Il y a aussi la possibilité de compter sur des profils polyvalents ou qui peuvent évoluer vers d'autres postes.