Les saisonniers reprennent sereinement leurs activités dans les Pyrénées-Orientales

Les saisonniers reprennent leurs activités dans les coopératives et les champs des Pyrénées-Orientales. À Ille-sur-Têt, ils sont déjà une cinquantaine à travailler à la coopérative Ille Fruits. Forts de leur expérience de la saison dernière sous covid, ils sont plus sereins cette année.

Dans l'un des grands entrepôts d'Ille Fruits, une dizaine de saisonniers rangent les concombres à la main sur la chaîne de conditionnement. Depuis dix jours, ils sont de retour pour la saison estivale : jusqu'à fin octobre, ils vont calibrer les concombres mais aussi les pêches et nectarines du département. Loin des incertitudes de l'an passé, les saisonniers reviennent sereins.

Habitués à la Covid-19

Debout devant la calibreuse, un masque chirurgical sur la bouche, Fanny Brionnes est contente d'être là : "Ça fait du bien de sortir, de travailler de nouveau. L'année dernière on avait un peu peur, on ne savait pas trop où on allait mais là les choses se calment un petit peu. On est plus rassurés par rapport à l'année dernière où on ne savait pas où on mettait les pieds."

Dans le hangar, les saisonniers partagent globalement tous cet avis, Laurie Saladin, responsable de la chaîne de conditionnement des concombres, résume : "On a pris l'habitude, c'est systématique. On donne les masques, le gel hydroalcoolique à l'entrée. C'est devenu naturel. Le Covid ne nous inquiète plus."

Nous avons acheté des masques à quatre centimes la pièce, l'an dernier ils nous avaient coûté 70 centimes." - Jean-François Not, président d'Ille Fruits

Masques chirurgicaux, désinfections régulières, sens de circulation, tout le monde a pris le pli depuis mars dernier. Jean-François Not, président de la coopérative, se sent mieux préparé que l'an dernier : "On a déjà fait rentrer les masques pour la saison. Là il y a en 70.000 masques".

Jean-François Not s'interrompt et montre autour de lui les dizaines de cartons remplis de protection. "Et cette année on aura des frais qui seront moindres. Nous avons acheté des masques à quatre centimes la pièce, l'an dernier ils nous avaient coûté 70 centimes. Donc on est beaucoup moins stressés quant à l'organisation."

Une bonne saison l'an passé

Et puis surtout, ce qui rassure les responsables comme les saisonniers, c'est la bonne saison qu'ils ont faite l'an dernier. Jean François Not explique : "Les fruits étaient sur les arbres, donc les saisonniers ont bien travaillé. Ils n'ont pas fait moins d'heures. Et puis les importations étaient moins importantes du fait de la crise sanitaire. L'été dernier on a vendu à de très bon prix. On a fait une bonne saison."

Pour l'instant, ils sont une cinquantaine à travailler dans la coopérative. Ils seront plus de 400 au plus fort de la saison.