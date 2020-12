Les salariés d'Integra Neurosciences Implants à Biot craignent 102 licenciements

Les salariés d'Integra Neurosciences se sont mobilisés sur le carrefour de la Jarre, à Biot dans les Alpes-Maritimes ce lundi 14 décembre au matin. L'entreprise de Biot fabrique des implants cérébraux et fait partie d'un groupe américain. Pour beaucoup, les salariés y travaillent depuis plus de vingt ans et depuis un mois ils sont en colère. Selon la délégué syndicale CFDT de l'entreprise, le 12 novembre 2020, la direction leur a annoncé un transfert d'activité vers la Suisse. Ce transfert représente 80 % de la production. Les salariés craignent maintenant 102 licenciements.

Le site de Biot existe depuis 35 ans, alors pour les employés de l'entreprise, c'est une véritable claque. Damienne Broihier secrétaire du Comité Social et Economique de l'entreprise indique : "derrière les salariés, il y a des familles, des enfants que nous avons vu naître et aujourd'hui tout le monde risque de se retrouver en grosse difficulté."

Les restes de la mobilisation des salariés d'Integra Neurosciences à Biot - Lucile Auconie

Selon la délégué syndicale CFDT de l'entreprise, Marie-Dominique Ferrainolo, le syndicat est en négociation avec la direction : "pour l'instant les indemnisations ne sont pas du tout à la hauteur du groupe . Le patron est millionnaire et il n'y a pas le reflet de cela dans le projet de plan social. Pour le moment, il nous propose quelques mesures pour retrouver du travail. Ils vont proposer des reclassements internes en Suisse mais pour cela il faudrait que des postes soient ouverts et que les salariés puissent déménager. Il n'y a pas de priorité de réembauche au sein même du groupe."

Le Comité Sociale et Economique doit signer l'accord le 29 janvier 2020, la DIRECCTE a 10 jours pour donner son avis.