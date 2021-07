Les salariés de Ferropem prennent symboliquement le château de Vizille pour dénoncer la fermeture du site

"Nous allons prendre la Bastille, ce symbole du pouvoir des actionnaires qui décident de notre vie et de notre mort", lance un salarié de Ferropem au micro devant plus de cinquante manifestants. Une action symbolique, en ce 14 juillet, pour dénoncer la fermeture de deux sites en Isère et en Savoie. Cette décision pour les sites des Clavaux en Isère (129 postes) et de Château-Feuillet en Savoie (221 postes) intervient pour permettre aux quatre autres sites français de poursuivre leur activité, d'être "maintenus et renforcés" prévient la direction.

Une prise de la Bastille symbolique

Bonnets phrygiens sur la tête et drapeau à la main, les manifestants envahissent symboliquement le château de Vizille, un peu avant la pause déjeuner de ce mercredi. Une façon de montrer leur détermination, de façon pacifique. Même si l'inquiétude n'est jamais loin. "On vit dans l'incertitude la plus totale. C'est une angoisse tous les matins au réveil. On ne peut rien prévoir, ni les vacances, ni les cadeaux. Puis à l"usinz, ça devient vraiment compliqué de réparer notre outil de travail, comme nous n'avons pas suffisamment de matériel. Un bout de pile, une ficelle, nous devenons des Macgyver", raconte Franck, ouvrier chargé de la maintenance sur le site de Livet-et-Gavet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une situation que ne comprennent pas les salariés. "On nous prend pour des lapins de six semaines. Ils avaient des arguments pour fermer le site, mais ça ne tient plus la route", raconte Brahim, un salarié, père de cinq enfants. Un discours que confirme Mourad Moussaoui, délégué central FO à Livet-et-Gavet. Il reconnaît que l'entreprise de fabrication de silicium a connu des heures difficiles avec la crise sanitaire. "Le principal client nous assure désormais du travail jusqu'au mois de novembre, explique le syndicaliste avant d'ajouter, et peut- être même plus. Il s'est assis à la table des négociations, pour un contrat de très long terme en cinq et dix ans. Aujourd'hui la justification pour fermer le site à fondue comme neige au soleil".

Les salariés veulent continuer à mettre la précision sur les actionnaires, sans cesser le travail © Radio France - Nina Valette

Un rendez-vous avec le Président

Le 23 juillet, une délégation a rendez-vous à Bercy pour faire le point sur ces fermetures. Mais pour Roger Roelandts, délégué FO de Château-​Feuillet (Savoie), il faudrait qu'Emmanuel Macron viennent en personne. "Quand on ferme une usine, ce sont des villages complets qui meurent. Ce serait un désastre social. On invite le Président Macron à venir nous voir le plus rapidement possible, parce que je suis sûr, qu'il n'a pas l'ampleur du désastre qui se joue chez nous. Si'l veut relancer l'économie, il faut nous soutenir, venir nous voir et comprendre les réels enjeux".