Les salariés de Kéolis Littoral dans la peau de malvoyants pour se sensibiliser au handicap

Rochefort, France

Les lunettes sont floues, masqués par un rond noir au centre ou totalement opaques. Alors avec ça sur le nez , pas facile pour Eric, Jean-Pierre, Servane et les autres de se déplacer et encore moins de monter dans le car. D'habitude ils voient parfaitement bien et sont conducteurs ou travaillent dans les bureaux chez Kéolis. Mais le temps d'un atelier ils se sont confrontés au handicap. Le but à terme : offrir aux voyageurs "une expérience positive de déplacement" et lutter contre les discriminations.

En binôme, un malvoyant provisoire et un guide, la montée se fait assez facilement. Seul, c'est bien plus compliqué. Favoriser l'autonomie des déficients visuels c'est tout l'objet de l'association Valentin Haüy, fondée il y a plus de 100 ans, qui organise l'atelier. Pour sa trésorière Micheline Mescoff c'est même "primordial". "La première chose qu'on fait quand quelqu'un perd la vue, c'est lui retirer ses clés de voiture. Pour nous c'est très important de faire ce type de formations, pour favoriser l'autonomie de chacun."

L'association donne aussi des cours de locomotion. Ils ont été très utiles pour Monique Desmoulins, malvoyante depuis sa naissance mais dont les capacités visuelles continuent à se dégrader. Elle a fait part des problèmes qu'elle rencontre au quotidien aux salariés de Kéolis Littoral : " trouver la machine pour passer la carte ou descendre au bon endroit quand les arrêts ne sont pas annoncés oralement ou que c'est en panne"par exemple.

Pour le directeur de Kéolis Littoral, José Estèves, ces problèmes ne peuvent être résolus que "par le vécu". "C'est très important que des associations viennent nous montrer les difficultés parce que bien souvent, les cars sont conçus par des personnes valides et voyantes qui n'ont peut-être pas conscience de ces contraintes."

Chez les salariés en tous cas, l'atelier est une réussite et la prise de conscience est faite. Les conducteurs le jurent, ils seront désormais plus attentifs à leurs passagers handicapés.